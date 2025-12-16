Πειραιώς: Αμπου Ντάμπι, Άμυνα και bancassurance στο τρίπτυχο ανάπτυξης

Το «άνοιγμα» στο Άμπου Ντάμπι, με στόχευση στο asset management και γραφείο στη ζώνη για τα χρηματοοικονομικά «Abu Dhabi Global Market (ADGM)», η αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και στο νέο πεδίο που αφορά την αμυντική βιομηχανία και η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής αποτελούν το νέο επενδυτικό story της Tράπεζας Πειραιώς, το οποίο θα αποτυπώνεται στο νέο business plan που θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο στις αρχές Μαρτίου 2026.

Η τράπεζα καταγράφει σημαντικό ρυθμό αύξησης στις εταιρικές χορηγήσεις, ενώ για πρώτη φορά φέτος θα γράψει θετικό πρόσημο (καθαρή πιστωτική επέκταση συμπεριλαμβανομένων αποπληρωμών και εκταμιεύσεων) στα στεγαστικά δάνεια.

Οι χώρες του Κόλπου

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα asset management στην αγορά του Αμπου Ντάμπι μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Tράπεζας Πειραιώς με «πρώτη μαγιά» τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο Εμιράτο. Η τράπεζα έχει προχωρήσει αρκετά τον φάκελο που απαιτείται για την αδειοδότηση του γραφείου που θα ανοίξει στη χώρα του Κόλπου και ήδη έχει κάνει επαφές με υποψήφιους πελάτες, Ελληνες και μη.

«Στόχος μας είναι πέραν των υπηρεσιών του asset management να συμμετάσχουμε και σε κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις έργων καθώς η περιοχή έχει σε εξέλιξη μια σειρά από κατασκευαστικά έργα, επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια αλλά και στις υποδομές», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, στο περιθώριο συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου.

Η αμυντική βιομηχανία

Με δεδομένο ότι το RRF ολοκληρώνει την ισχύ του τον Αύγουστο του 2026, το νέο πακέτο κεφαλαίων για την Άμυνα που προωθεί η Ευρώπη αποτελεί μια από τις ισχυρές πηγές χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

«Πρόκειται για ένα νέο πεδίο που προσφέρει αναπτυξιακές ευκαιρίες για χρηματοδότηση επιχειρήσεων», τόνισε ο κ. Μεγάλου και επανέλαβε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός Ταμείου Άμυνας, ίδιας φιλοσοφίας με το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Νέο» business plan

Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου (2026) η διοίκηση της Tράπεζας Πειραιώς θα παρουσιάσει στο Λονδίνο το επικαιροποιημένο business plan, στο οποίο θα ενσωματώνονται οι στόχοι και για την Εθνική Ασφαλιστική.

Όσον αφορά τις συνεργασίες που έχει η τράπεζα με την NN και την Ergon, αυτές θα συνεχιστούν μέχρι να «σβήσουν» λόγω ωρίμανσης τα συμβόλαια μέσα στο 2026 και το 2027.

Στο λειτουργικό κομμάτι, η τράπεζα αναμένεται να προχωρήσει σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Ασφαλιστική.