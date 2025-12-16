Entersoftone Impact: Πάροχος ηλ. τιμολόγησης για τις Sigmasoft λύσεις στην υγεία

Η ENTERSOFTONE IMPACT ανακοινώνει τη σύναψη συνεργασίας με τη Sigmasoft.

Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, οι δύο εταιρείες ενσωματώνουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης EINVOICING στο ιατρικό λογισμικό της SIGMASOFT, προσφέροντας, στους πελάτες κορυφαίες υπηρεσίες και πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η συνεργασία πραγματοποιείται ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, καθώς και της Β’ Φάσης του Δελτίου Αποστολής από την 1η Μαΐου.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος της δημιουργίας του πρώτου Business Partner Community για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στην Ελλάδα από την ENTERSOFTONE IMPACT. Πρόκειται για το πρώτο οργανωμένο δίκτυο συνεργατών που εστιάζει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Μέσα από το δίκτυο, η ENTERSOFTONE IMPACT προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας που δίνει τη δυνατότητα στους κατασκευαστές business software να ενσωματώσουν γρήγορα και εύκολα μια πλήρως πιστοποιημένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, χωρίς να επιβαρύνουν τις ομάδες τους με τεχνικές ή νομικές δυσκολίες. Η λύση αυτή ενδυναμώνει την τεχνολογική τους πρόταση, διατηρεί τη σχέση με τους πελάτες τους και προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια αγορά που μετασχηματίζεται ψηφιακά με γρήγορους ρυθμούς.

Η λύση EINVOICING εξασφαλίζει άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση με το υπάρχον λογισμικό, χωρίς περίπλοκες τεχνικές διαδικασίες, ενώ υποστηρίζει όλα τα είδη παραστατικών, B2B, B2C, B2G και Ψηφιακά Δελτία Αποστολής, μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα. Παράλληλα, η λύση ενημερώνεται αυτόματα με βάση τις νομοθετικές εξελίξεις, εξασφαλίζοντας συνεχή συμμόρφωση χωρίς πρόσθετο κόστος ή παρέμβαση από τον πελάτη, ενώ η υψηλή επεξεργαστική ισχύς της εγγυάται αξιοπιστία και ταχύτητα ακόμη και σε περιβάλλοντα με μεγάλο όγκο παραστατικών.

Αντίστοιχα, η SIGMASOFT αξιοποιεί το EINVOICING για να ενισχύσει τη λειτουργικότητα του λογισμικού της.

Ο Γεώργιος Στεφανίδης, Founder & CEO της SIGMASOFT, δήλωσε σχετικά:

«Η συνεργασία μας με τη ENTERSOFTONE IMPACT αναβαθμίζει ουσιαστικά το λογισμικό MEDExpress, ενσωματώνοντας μια πλήρως πιστοποιημένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης που διασφαλίζει ταχύτητα και πλήρη ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία».