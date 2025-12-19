Στ. Παπανδρέου: Οι στόχοι της SingularLogic για την «επόμενη μέρα»

Η SingularLogic -μέλος πλέον του ομίλου Space Hellas- είναι ίσως το παλαιότερο software house στην Ελλάδα με ιστορία άνω των σαράντα ετών και ιδιαίτερα ενεργή παρουσία στην τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων και οργανισμών στη χώρα μας.

Ο γενικός διευθυντής της SingularLogic Στέλιος Παπανδρέου απαντά στις ερωτήσεις του Euro2day.gr σχετικά με τους στόχους της και τους τομείς στους οποίους θα επιδιώξει να αναπτυχθεί περαιτέρω, τονίζοντας δύο πράγματα: Την έμφαση της εταιρείας στην προσφορά «τεχνολογίας με αξία» σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ταχύτατα και την ολιστική προσέγγιση των πελατών της.

Ο Στέλιος Παπανδρέου αναφέρεται επίσης σε καυτά ζητήματα που απασχολούν σήμερα το σύνολο της εγχώριας αγοράς πληροφορικής, όπως το αν οι εταιρείες καταφέρνουν να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση, τις νέες δεξιότητες που καλείται να έχει ένας manager του κλάδου και την ανάγκη δημιουργίας νέων στελεχών.

Τέλος, εξηγεί το απαιτητικό έργο της συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων που η SingularLogic υλοποιεί αδιάλειπτα από το 1981 έως και σήμερα, σημειώνοντας πως σε μια τέτοια δουλειά όλα πρέπει να λειτουργούν άψογα, με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο. «Γι’ αυτό προσεγγίζουμε το έργο με προετοιμασία, μεθοδικότητα και απόλυτη δέσμευση στην ορθή εκτέλεση της διαδικασίας», καταλήγει ο Στέλιος Παπανδρέου.

Κύριε Παπανδρέου, η SingularLogic είναι ίσως το παλαιότερο «software house» στην Ελλάδα. Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα και ποιοι είναι οι μελλοντικοί της στόχοι;

«Η SingularLogic έχει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της πληροφορικής, με ιστορία που ξεπερνά τα σαράντα χρόνια. Από την αρχή μέχρι και σήμερα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην τεχνολογική αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Αυτό που μας χαρακτηρίζει θεωρώ διαχρονικά, είναι η βαθιά τεχνογνωσία μας, η συνέπεια στις συνεργασίες μας και η ικανότητά μας να προσφέρουμε λύσεις πραγματικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.

Σήμερα είμαστε ένας σύγχρονος software integrator, με εξειδικευμένα στελέχη και ομάδες που διαθέτουν εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας και υψηλής πολυπλοκότητας σε ένα σημαντικά ευρύ πλαίσιο επιχειρησιακών κλάδων. Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στο ότι η τεχνολογία πρέπει έμπρακτα να ενεργοποιεί την επιτυχία των πελατών μας και να παραμένει πάντα συνδεδεμένη με τις πραγματικές ανάγκες της επιχειρηματικότητας, με μια καθαρή προσέγγιση technology for business.

Παράλληλα, η ένταξή μας στον όμιλο Space Hellas τα τελευταία χρόνια, μας έχει προσφέρει ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα: τη δυνατότητα να συνδυάζουμε τη δική μας εξειδίκευση στο λογισμικό με την ευρύτερη τεχνολογική δυναμική και το οικοσύστημα του ομίλου. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε μία ολιστική προσέγγιση στους πελάτες μας με ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να συνεχίσουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσα από μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση, ώστε να μας επιλέγουν ως στρατηγικούς συνεργάτες στην ανάπτυξή τους».

Σε ποιους τομείς της αγοράς έχει ως στόχο να αναπτυχθεί η SingularLogic;

«Η SingularLogic δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς και στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της σε νέες περιοχές ψηφιοποίησης, εξελίσσοντας παράλληλα τις υπηρεσίες της. Βασίζεται σε διεθνείς τεχνολογίες, εσωτερική ανάπτυξη λογισμικού και υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της. Εστιάζουμε εξίσου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Παραδοσιακά παρέχουμε λύσεις και υπηρεσίες επιχειρησιακού λογισμικού που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό, τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια, επεκτείνουμε αυτή τη βάση με πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες και λύσεις που απευθύνονται σε οργανισμούς με μεγαλύτερο μέγεθος και πολυπλοκότητα, όπου η αναβάθμιση της ψηφιακής τους ωριμότητας είναι αναγκαία.

Στο δημόσιο τομέα, όπου έχουμε μεγάλη εμπειρία και σημαντικό πελατολόγιο, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς τον πολίτη, με λύσεις που βελτιώνουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργική συνέχεια των οργανισμών. Η στρατηγική μας καθοδηγείται από τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και της αγοράς, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη βαθιά επιχειρησιακή εμπειρία μας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, το R&D αναπτύσσει νέες λύσεις και ενισχύει υπηρεσίες, προϊόντα και έργα, διατηρώντας μας στην αιχμή της καινοτομίας.

Επιπλέον, ως μέλος του ομίλου Space Hellas, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πραγματικά ολιστικές ΙΤ λύσεις. Συνδυάζουμε τη δική μας εξειδίκευση στο λογισμικό με τις υποδομές, την εμπειρία και τις τεχνολογίες του ομίλου, ώστε να καλύπτουμε από άκρη σε άκρη τις ανάγκες ενός οργανισμού – από τις εφαρμογές και τις επιχειρησιακές πλατφόρμες, μέχρι τις υποδομές, το cloud, την κυβερνοασφάλεια και τις υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης. Με λίγα λόγια, το όραμά μας είναι να είμαστε ο συνεργάτης που μπορεί να δει ολιστικά τον οργανισμό ενός πελάτη, να κατανοήσει τις πραγματικές επιχειρησιακές του ανάγκες και να προσφέρει τεχνολογία και λύσεις που τον βοηθούν να προχωρήσει με σιγουριά στην ψηφιακή εποχή».

Ποιο στοιχείο πιστεύετε ότι αποτελεί το συγκριτικό σας πλεονέκτημα;

«Το "κρυφό" μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι ούτε κάποιο προϊόν ούτε κάποια τεχνολογική πατέντα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε ως οργανισμός. Η SingularLogic έχει καταφέρει να συνδυάσει δύο στοιχεία που σπάνια συνυπάρχουν: τη βαθιά εμπειρία 40 και πλέον ετών σε κρίσιμες υποδομές -και ιδιαίτερα σε έργα μεγάλης κλίμακας- με μια πολύ πιο σύγχρονη, ευέλικτη και συνεργατική κουλτούρα που έχουμε καλλιεργήσει τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι όταν αναλαμβάνουμε ένα έργο, δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και του δημοσίου και, κυρίως, πώς να παραδώσουμε αξιόπιστες λύσεις μέσα σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα μας έχει μάθει να εξελίσσεται συνεχώς: να ενσωματώνει νέες τεχνολογίες, να ακούει τον πελάτη, να "μεταφράζει" την τεχνολογία σε πραγματική αξία. Αν το έλεγα πιο απλά: το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κινούμαστε γρήγορα χωρίς να χάνουμε την αξιοπιστία μας. Και σε μια αγορά που αλλάζει τόσο γρήγορα, αυτή η ισορροπία κάνει τη διαφορά».

Για τα επόμενα 3–5 χρόνια, ποιες είναι οι τρεις στρατηγικές προτεραιότητες της SingularLogic;

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου μας ως Software Integrator με υψηλή τεχνογνωσία. Αυτό σημαίνει επένδυση σε ακόμα πιο σύγχρονες πλατφόρμες, σε μεθοδολογίες υλοποίησης και σε εξειδικευμένες ομάδες που μπορούν να αναπτύσσουν νέες υπηρεσίες και να παραδίδουν λύσεις end-to-end. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας με τον όμιλο Space Hellas, ώστε να αξιοποιούμε πλήρως τις συνέργειες σε υποδομές, ασφάλεια, δικτυακές τεχνολογίες και υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε πραγματικά ολιστικές λύσεις που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η επένδυση στους ανθρώπους μας και η ενίσχυση του εργασιακού μας περιβάλλοντος που εξελίσσει τα στελέχη και δημιουργεί νέες γενιές τεχνολογικής ηγεσίας».

Πόσο έτοιμες είναι οι ελληνικές εταιρείες να ανταπεξέλθουν σε ένα περιβάλλον πολύ αυξημένης ζήτησης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια;

«Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για υπηρεσίες και λύσεις πληροφορικής έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που έχει φέρει τις ελληνικές εταιρείες του κλάδου σε ένα περιβάλλον με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Από τη μία πλευρά, αρκετές ελληνικές εταιρείες έχουν κάνει ουσιαστικά βήματα προόδου. Έχουν επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, σε αυτοματοποίηση, σε σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων τους. Έχουν ενισχύσει τις ομάδες τους και πολλές από αυτές έχουν αποδείξει ότι μπορούν να υλοποιήσουν σύνθετα έργα μεγάλης κλίμακας, κάτι που πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν αυτονόητο για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, η απότομη άνοδος της ζήτησης δημιουργεί πιέσεις. Η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένων στελεχών και της άμεσης ενσωμάτωσής τους, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, καθώς ο ανταγωνισμός για ταλαντούχους επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα έντονος και συχνά περιορίζει την ταχύτητα με την οποία μπορούν να επεκταθούν οι εταιρείες.

Η πραγματική ετοιμότητα διαφέρει σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία, ανάλογα με το μέγεθος, τη στρατηγική τους και την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν ικανούς επαγγελματίες. Συνολικά όμως, η εικόνα είναι θετική. Ο κλάδος έχει ωριμάσει, έχει ενισχυθεί ουσιαστικά και έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις υψηλού επιπέδου. Το ζητούμενο είναι η συνεχής επένδυση στην τεχνογνωσία και στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι ελληνικές εταιρείες πληροφορικής να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι τόσο η SingularLogic, όσο και ο όμιλος της Space Hellas είναι από τους οργανισμούς που "δημιουργούν στελέχη" και αυτό είναι γνωστό στην αγορά».

Μέχρι σήμερα έχετε υπηρετήσει σε κομβικές θέσεις στον κλάδο της πληροφορικής. Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ένα στέλεχος όπως εσείς;

«Έχοντας υπηρετήσει τον κλάδο πληροφορικής για περισσότερα από 30 χρόνια, μπορώ να πω ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένα στέλεχος σήμερα είναι πιο σύνθετες και πολυδιάστατες, και εξελίσσονται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να ισορροπείς ανάμεσα στο επιχειρησιακό και το τεχνολογικό σκέλος, περισσότερο από ποτέ. Η τεχνολογία προχωρά ταχύτατα και ένα στέλεχος δεν αρκεί μόνο να την παρακολουθεί, αλλά πρέπει να την αξιολογεί στρατηγικά: ποια τεχνολογία παράγει πραγματική αξία, ποια υποστηρίζει τους στόχους ανάπτυξης για την εταιρεία και τον πελάτη και πώς θα εφαρμοστεί πρακτικά με ασφάλεια και αξιοπιστία. Στο χώρο μας η τεχνογνωσία δεν είναι ποτέ αρκετή αν δεν συνδυάζεται με προσαρμοστικότητα, κρίση και διορατικότητα για το επιχειρησιακό αποτέλεσμα που πρέπει να δημιουργήσει. Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, η πραγματική πρόκληση δεν είναι απλώς να διαχειριστείς ομάδες, αλλά να τις δημιουργείς, να τις εμπνέεις και να τους δίνεις χώρο να εξελιχθούν. Στη SingularLogic έχουμε ανθρώπους με γνώση και δημιουργικότητα, και ηγεσία σημαίνει καθημερινή στάση με κουλτούρα και συνέπεια.

Τα σύνθετα έργα απαιτούν στρατηγική σκέψη, σαφείς μηχανισμούς συντονισμού και ικανότητα πρόβλεψης πιθανών προβλημάτων. Η ευθύνη της διοίκησης δεν είναι να παρεμβαίνει σε κάθε έργο, αλλά να διαμορφώνει έναν οργανισμό που να μπορεί να λειτουργεί μεθοδικά και προνοητικά, με δομημένες διαδικασίες, ώριμες ομάδες και σταθερούς αλλά και ευέλικτους μηχανισμούς διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχημένη υλοποίηση των έργων, έγκαιρα και σύμφωνα με τις προσδοκίες του πελάτη. Σημαντική ευθύνη, είναι η διατήρηση της αξιοπιστίας μας, σε ένα κλάδο όπου όλα κινούνται γρήγορα και είναι απαιτητικά. Η SingularLogic χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και δική μου ευθύνη είναι να τις ενισχύω καθημερινά».

Από το 1981 η SingularLogic υλοποιεί τη διαδικασία συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων. Για πόσο εύκολη, ή δύσκολη δουλειά πρόκειται;

«Η διαδικασία συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων είναι ένα έργο με εξαιρετικά υψηλή θεσμική βαρύτητα, το οποίο η SingularLogic υλοποιεί αδιάλειπτα από το 1981. Πρόκειται για ένα έργο που ενσωματώνει μεγάλη οργανωτική και τεχνική πολυπλοκότητα και απαιτεί έντονη προετοιμασία, πλήρη ετοιμότητα, ακρίβεια και απόλυτη συνέπεια. Σε οργανωτικό επίπεδο, η πρόκληση βρίσκεται στο συντονισμό ενός πολύ μεγάλου αριθμού διαδικασιών που πρέπει να λειτουργήσουν ταυτόχρονα και με απόλυτη ευθυγράμμιση. Από την προετοιμασία των συστημάτων και των υποδομών, μέχρι τη διασύνδεση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την εκπαίδευση όσων συμμετέχουν στη διαδικασία, όλα πρέπει να είναι δομημένα και να λειτουργούν άψογα, γιατί και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει σημασία.

Αν κάποιος θεωρεί ότι οι εκλογές αποτελούν μια διαχρονικά σταθερή και προβλέψιμη διαδικασία, αξίζει να σκεφτεί δύο στοιχεία: πρώτον, ότι ο διαθέσιμος χρόνος για την προετοιμασία και υλοποίηση του έργου, μπορεί να περιορίζεται σε 30 ημέρες και δεύτερον, ότι οι συχνές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα ή/και οι διαφορετικοί τύποι εκλογών (Εθνικές, Ευρωπαϊκές, Αυτοδιοικητικές, Επιστολική κ.ά.) δημιουργούν διαφοροποιήσεις που κάθε άλλο παρά προβλέψιμες μπορούν να θεωρηθούν.

Σε τεχνικό επίπεδο, η διαδικασία απαιτεί υποδομές υψηλής διαθεσιμότητας και εξειδικευμένες εφαρμογές που μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο όγκο εισερχόμενων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και υψηλή ταυτόχρονη ζήτηση από πολίτες, φορείς και μέσα ενημέρωσης. Τα συστήματα πρέπει να επεξεργάζονται γρήγορα και με ακρίβεια τις ροές αποτελεσμάτων, να παραμένουν πλήρως λειτουργικά ακόμη και σε περιόδους έντονης επιβάρυνσης και να διασφαλίζουν ότι η πληροφόρηση που διατίθεται είναι έγκυρη, αξιόπιστη και άμεσα διαθέσιμη.

Εξίσου κρίσιμος είναι ο τομέας της ασφάλειας δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας. Η λύση σχεδιάζεται και υλοποιείται με αυστηρά πρότυπα ασφαλείας σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή μέχρι τη μετάδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να είναι πλήρως θωρακισμένη και απόλυτα αξιόπιστη. Το επίπεδο ευθύνης που φέρει η SingularLogic σε αυτές τις διαδικασίες είναι αντίστοιχο της σημασίας του έργου. Όλα πρέπει να λειτουργούν άψογα, με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο. Γι’ αυτό προσεγγίζουμε το έργο με προετοιμασία, μεθοδικότητα και απόλυτη δέσμευση στην ορθή εκτέλεση της διαδικασίας».