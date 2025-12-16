#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εισέπραξε τοκομερίδια που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο τόκων

Δημοσιεύθηκε: 16 Δεκεμβρίου 2025 - 17:36

Phoenix Vega Mezz: Εισέπραξε τοκομεριδία ύψους €800 χιλ.
Η Phoenix Vega Mezz ανακοινώνει ότι κατά τον Νοέμβριο 2025, εισέπραξε τόκους που αντιστοιχούν στην προηγούμενη 3μηνη περίοδο, συνολικού ύψους €0,8 εκατ..

