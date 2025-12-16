Προοδευτική: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από την Χρύσα– Λεμονιά Κούτλα

Η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η μέτοχος Χρύσα – Λεμονιά Κούτλα κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αίτημα την προσωρινή αναστολή της ισχύς της απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας της 17.10.2025 για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς τον επενδυτικό οργανισμό “LDA Capital Ltd”, καθώς και την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης της εν λόγω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η συζήτηση της αιτήσεως δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα, 16/12/2025, αλλά αναβλήθηκε για την ερχομένη Τρίτη 23/12/2025.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. της Εταιρείας έχει ήδη ανακοινώσει την διεξαγωγή έκτακτης γενικής συνέλευσης, μετά από αίτημα της ως άνω μετόχου, για τη Δεύτερα 5η Ιανουαρίου 2026, με την ημερήσια διάταξη που αιτήθηκε η μέτοχος.

Το Δ.Σ. της εταιρείας θα δημοσιεύσει άμεσα αιτιολογική έκθεση για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 4548/2018 και της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4706/2020.

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης στις 5 Ιανουαρίου- Τα θέματα

Πρόσκληση των Μετόχων της Προοδευτικής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Ιανουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης, μετά από σχετική αίτηση της μετόχου Χρυσούλας-Λεμονιάς Κούτλα κατόχου 3.910.447 κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 16,08% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σε ̟περίπτωση µη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο µε την ̟παρούσα ̟πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 12η Ιανουαρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στο ίδιο ξενοδοχείο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση των μετόχων για την εξέλιξη της συμβάσεως της εταιρείας με τον επενδυτικό φορέα “LDA CAPITAL LIMITED” και την τρέχουσα κατάστασή της.

ΘΕΜΑ 2ο: Έλεγχος της νομιμότητας της από 17.10.2025 απόφασης του ΔΣ της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση των μετόχων περί των φερόμενων απαιτήσεων του επενδυτή και δη της αιτίας, εξέλιξης, όπως και της τρέχουσας κατάστασής τους.

ΘΕΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων των μετόχων που έχουν ληφθεί συνολικά όσον αφορά την υπόψη σύμβαση και τις εξουσιοδοτήσεις στο ΔΣ της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 5ο: Ενημέρωση των μετόχων για το επιχειρηματικό σχέδιο δράσης της εταιρείας σε συνδυασμό τόσο με την υπόψη επενδυτική σύμβαση, όσο και με κάθε άλλη επένδυση ή δραστηριότητα την οποία εκτελεί άλλως έχει εγκρίνει το ΔΣ.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις, ενημέρωση & συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριοποίηση της εταιρείας.