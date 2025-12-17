#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Καμπάνα» 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία καταναλωτή κατά του ΔΕΔΔΗΕ αρχικώς για υπέρογκες καταναλώσεις και ταυτόχρονη τιμολόγηση από δύο προμηθευτές, η οποία μετεξελίχθηκε σε υπόθεση διαπίστωσης ρευματοκλοπής.

«Καμπάνα» 120.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 16:25

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 120 χιλ. ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ για περιπτώσεις ρευματοκλοπής περιλαμβάνει απόφαση της  Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. 

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελία καταναλωτή κατά του ΔΕΔΔΗΕ αρχικώς για υπέρογκες καταναλώσεις και ταυτόχρονη τιμολόγηση από δύο προμηθευτές, η οποία μετεξελίχθηκε σε υπόθεση διαπίστωσης ρευματοκλοπής. 

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η «καμπάνα» επιβλήθηκε «για παραβίαση των υποχρεώσεων εφαρμογής της διαδικασίας του ά. 95 ΚΔΕΔΔΗΕ ως προς τις προϋποθέσεις και τα στάδια ενεργειών κατά τη διαπίστωση ρευματοκλοπής και τη συνεπή ενημέρωση του καταλογιζόμενου χρήστη, καθώς και των αντίστοιχων όμοιου περιεχομένου διατάξεων του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών και των αρχών της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας ενεργειών ως προς τον εντοπισμό και την αποτροπή ρευματοκλοπών, για τη μη συνεπή τήρηση της υποχρέωσης εκ του άρθρου 87 ΚΔΕΔΔΗΕ για δέουσα εφαρμογή του άρθρου 95 ΚΔΔΕΔΗΕ επί ανακύψασας περίπτωσης ρευματοκλοπής κατά την εκτέλεση εργασιών σε μετρητή και για παραβίαση του άρθρου 27 του Νόμου ως προς την πληρότητα, ακρίβεια και αλήθεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην Αρχή».

Οπως αναφέρει η απόφαση, το πρόστιμο υπολείπεται κατά πολύ του προβλεπόμενου στο νόμο, ωστόσο συνιστά εύλογη και επιεική κύρωση για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

 

*Δείτε ολόκληρη την απόφαση στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

«Σύμπραξη» ΑΑΔΕ με ΔΕΔΔΗΕ για περιορισμό της ρευματοκλοπής

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής

ΡΑΑΕΥ: Στο τραπέζι κόκκινος συναγερμός για τη λειψυδρία και στην Αττική

Χρηματιστήριο: Επιασε… κόκκινο με Eurobank, ΟΠΑΠ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο