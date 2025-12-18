Oλικό rebranding και νέα προϊόντα από Alpha Bank

Σε ολικό, πελατοκεντρικής στόχευσης, rebranding σε δίκτυο και σε προϊόντα νέας γενιάς προχωρά η Alpha Bank, η διοίκηση της οποίας προσαρμόζει την τράπεζα στις σημερινές ανάγκες των πελατών -retail και corporate- με ταυτόχρονη ενδυνάμωση της εξωστρέφειας που της προσφέρει η στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο της UniCredit.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, η Αlpha Bank και η UniCredit θα πραγματοποιήσουν άμεσα road show σε όλες τις χώρες στις οποίες διαθέτει παρουσία ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος. Στο μέτωπο του private banking, η Αlpha Bank εξετάζει να προχωρήσει στην ίδρυση μονάδας private banking στο Λουξεμβούργο.

Τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική πολιτική με επίκεντρο τον πελάτη ανέπτυξε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης, πλαισιωμένος από τον πρόεδρο Δημήτρη Τσιτσιράγκο, τον Γιώργο Λινάτσα CEO, ιδρυτικό στέλεχος της AXIA και τους ιδρυτές της FlexFin Δημήτρη Βρανόπουλο και Αλέξανδρο Κελαϊδίτη.

Ο πελάτης στο επίκεντρο

«Η στρατηγική μας έχει μια σαφήνεια. Θα είμαστε με πολλαπλούς τρόπους δίπλα στον πελάτη. Θα ενδυναμώσουμε την παλέτα των προϊόντων για το retail και θα στηρίξουμε την επέκταση των ελληνικών εταιρειών εκτός Ελλάδας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης.

Σε μια εποχή που οι αποδόσεις των καταθέσεων είναι ανύπαρκτες, η διοίκηση της Αlpha Bank διαβλέπει τις ανάγκες που δημιουργούνται και ετοιμάζει διπλή επίθεση στο asset management με νέα επενδυτικά προϊόντα και ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση των ευκαιριών στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ της ασφάλισης.

«Το ελληνικό retail συνειδητοποιεί ότι πρέπει να παίρνει πιο ώριμες αποφάσεις στη διαχείριση των χρημάτων του για να έχει αποδόσεις μελλοντικά. Κι εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο ο Πυλώνας ΙΙ όσο και ο Πυλώνας ΙΙΙ ασφάλισης», τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης, δίνοντας το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει εφεξής η τράπεζα στη διαχείριση κεφαλαίων των ιδιωτών πελατών.

Για τους εταιρικούς πελάτες, ο κ. Ψάλτης υπογράμμισε ότι η τράπεζα, η οποία διαθέτει σημαντικό μερίδιο στο shipping, θα σταθεί δίπλα σε όποια επιχείρηση επιδιώκει την ανάπτυξή της εντός και εκτός συνόρων.

Rebranding σε δίκτυο και προϊόντα

Η πλήρης αναδιάρθρωση της φιλοσοφίας του δικτύου της Alpha Βank στοχεύει στην άμεση, ταχύτερη και ολιστική εξυπηρέτηση των πελατών της (one stop shop) ενώ νέο πρόσωπο θα αποκτήσει άμεσα τόσο το web banking όσο και το app της τράπεζας.

Μέσα από τα ανανεωμένα καταστήματα της τράπεζας, οι υπάλληλοί της θα λειτουργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, δίνοντας λύσεις και προϊόντα ανάλογα με το χαρτογραφημένο οικονομικά και εισοδηματικό προφίλ αλλά και τις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Στο μέτωπο των προϊόντων, η Alpha Βank ετοιμάζεται να λανσάρει μια σειρά από επενδυτικά προϊόντα (Α/Κ, bancassurance) κομμένα και ραμμένα στις ανάγκες των πελατών, αξιοποιώντας τη δεξαμενή προϊόντων της UniCredit. «Θα δούμε προϊόντα της UniCredit που δεν έχουμε εμείς και ταιριάζουν στις ανάγκες των πελατών μας», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας.

Factoring και ΑΧΙΑ

Σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης σε επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν για την Αlpha Bank το factoring, αλλά και όλο το φάσμα των εργασιών που προσφέρει η πρόσφατη εξαγορασθείσα AXIA Ventures.

Στο factoring, η εξαγορά της FlexFin και η ενσωμάτωση του πελατολογίου της στην ABC Factors διεύρυνε τη δεξαμενή των πελατών, προσθέτοντας μια κρίσιμη μάζα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άμεση ρευστότητα με την υποβολή των τιμολογίων.

«Το 2026 θα είναι χρονιά στρατηγικών κινήσεων και η σχέση με τη UniCredit θα εξελιχθεί σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Γ. Λινάτσας. Για τη συμπληρωματική σχέση της FlexFin με την ABC Factoring μίλησε ο Δ. Βρανόπουλος, τονίζοντας ότι «η σύμπραξη των δύο εταιρειών ενισχύει την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρομεσαίων».

Σκληρή δουλειά

Για τον ολικό μετασχηματισμό της Alpha Βank μίλησε και ο πρόεδρός της Δημήτρης Τσιτσιράγκος. «Η τράπεζα έχει αλλάξει κι αυτό είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και σκληρής δουλειάς. Οι αξίες και οι αρχές της Αlpha Bank μάς κράτησαν όρθιους», τόνισε και πρόσθεσε πως «όλες οι ελληνικές τράπεζες λειτουργούν σήμερα με τα υψηλότερα standards σε ολόκληρη την Ευρώπη».