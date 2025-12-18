Netcompany: Θα υλοποιήσει την επόμενη φάση της Trader Support Service

Διευρύνοντας την υφιστάμενη συνεργασία της με τη φορολογική και τελωνειακή αρχή της Βρετανίας (HMRC), η Netcompany αναλαμβάνει την υλοποίηση της επόμενης φάσης της Υπηρεσίας Υποστήριξης Εμπόρων (Trader Support Service – TSS) για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, διευκολύνοντας τη διακίνηση αγαθών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία του συμβολαίου εκτιμάται στις 245.186.136 στερλίνες χωρίς ΦΠΑ, με 7ετή ορίζοντα και αρχική δέσμευση ύψους 94 εκατ. στερλινών για 5 χρόνια. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Netcompany στην υπεύθυνη ψηφιοποίηση με απτά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις. Η Netcompany διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στα ψηφιακά συστήματα εμπορίου και τελωνείων και η νέα ψηφιακή λύση θα βασιστεί στο εξειδικευμένο της προϊόν για τελωνεία ERMIS. Παράλληλα, η πλατφόρμα AMPLIO της εταιρείας θα ενσωματωθεί στο ERMIS επιτρέποντας στις ομάδες υποστήριξης να διαχειρίζονται πιο σύνθετα ερωτήματα των χρηστών.

Σήμερα, η πλατφόρμα ERMIS υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαμετακόμισης της HMRC στο πλαίσιο του προγράμματος Borders and Trade, διεκπεραιώνοντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια τελωνειακές δηλώσεις ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ERMIS επεξεργάζεται περισσότερες από 20 εκατομμύρια τελωνειακές δηλώσεις και 150 εκατομμύρια τελωνειακές συναλλαγές κάθε χρόνο.

Η νέα ψηφιακή λύση TSS θα συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα και τους κανόνες του Government Digital Service (GDS), θα είναι φιλική προς το χρήστη και θα συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις. Για την υποστήριξη των χρηστών και την άμεση εξυπηρέτηση απλών ερωτημάτων θα αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη μέσω Agentic AI, ενώ για πιο σύνθετα θέματα οι χρήστες θα μπορούν να απευθυνθούν σε εξειδικευμένους τελωνειακούς συμβούλους .

Ο Richard Davies, Country Managing Partner, Netcompany UK, δήλωσε σχετικά:

«Είμαστε περήφανοι που επιλεχθήκαμε ως στρατηγικός εταίρος της HMRC για την επόμενη φάση του Trader Support Service. Κοινός μας στόχος είναι η μείωση του χρόνου, της προσπάθειας και του διοικητικού φόρτου για όσους πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Εκτιμούμε τη στενότερη συνεργασία μας τόσο με την HMRC όσο και με την κοινότητα των εμπόρων και δεσμευόμαστε να καταστήσουμε την TSS πιο προσβάσιμη για όλους τους χρήστες, διασφαλίζοντας ότι η σύμβαση αυτή θα δημιουργήσει ουσιαστική οικονομική αξία για τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία».

Για την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η Netcompany, ως κύριος ανάδοχος, θα συνεργαστεί με ένα ευρύ οικοσύστημα εταίρων, μεταξύ των οποίων οι HGS, McKinsey & Company, το Chartered Institute of Export & International Trade, Trade and Borders, clearBorder, 3Sixty Trade, Derry Bros και Digicom.