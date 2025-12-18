Cosmos Business Systems: Ανάδοχος σε έργο της ΕΛΣΤΑΤ για τον Δείκτη τιμών Καταναλωτή

Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την θυγατρική της Cosmos Consulting , αναδείχθηκε ανάδοχος, κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού, σε έργο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παραγωγής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ).

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΛΣΤΑΤ για την ψηφιακή αναβάθμιση κρίσιμων στατιστικών διαδικασιών, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας, της διαφάνειας και της ταχύτητας παραγωγής επίσημων στατιστικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αντικείμενο αφορά την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παραγωγή των δεικτών ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης δεκατριών (13) μηνών. Το υλοποιημένο σύστημα υποστηρίζει τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ελέγχου και ανάλυσης των δεδομένων, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, ασφάλειας και επεκτασιμότητας.

Πιο συγκεκριμένα, ο εθνικός ΔΤΚ, αναφέρεται στο σύνολο Χώρας και ερευνά, σε μηνιαία βάση, τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται για αγορά από τα ιδιωτικά νοικοκυριά για την ικανοποίηση των καταναλωτικών αναγκών τους και μετράει τις μεταβολές των τιμών λιανικής των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι του νοικοκυριού». Το συνολικό πλήθος των πόλεων τιμοληψίας στις οποίες διεξάγεται η έρευνα είναι είκοσι επτά (27) πόλεις.

Ο εναρμονισμένος Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), είναι ένας δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) που υπολογίζεται σύμφωνα με μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, που έχει ως στόχο την παραγωγή αποτελεσμάτων, συγκρίσιμων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετρά με την πάροδο του χρόνου τις μεταβολές των τιμών των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται από τα νοικοκυριά. Λόγω της κοινής μεθοδολογίας, οι ΕνΔΤΚ των ευρωπαϊκών χωρών μπορούν να συγκριθούν άμεσα μεταξύ τους.

Η Cosmos Business Systems διαθέτει μακρά εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων έργων λογισμικού για τον δημόσιο τομέα, με εξειδίκευση σε πληροφοριακά συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας, ανάλυση δεδομένων και εφαρμογές κρίσιμων λειτουργιών. Για την υλοποίηση του έργου, η εταιρεία συγκροτεί εξειδικευμένη ομάδα έργου, με τεκμηριωμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού.

Το συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει τη στρατηγική θέση της Cosmos Business Systems ως αξιόπιστου τεχνολογικού συνεργάτη φορέων του Δημοσίου και αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας στη στήριξη της στατιστικής πληροφόρησης, της οικονομικής ανάλυσης και της λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

«Το έργο αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει κρίσιμες κρατικές λειτουργίες. Μέσα από σύγχρονες αρχιτεκτονικές λογισμικού και έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων, συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της στατιστικής παραγωγής της χώρας. Για εμάς, κάθε τέτοιο έργο είναι δέσμευση για αξιοπιστία, ακρίβεια και διαχρονική αξία.», δήλωσε η Χριστίνα Δάφνη, Διευθύντρια Διεύθυνσης Λογισμικού, Cosmos Business Systems και CosmosConsulting.