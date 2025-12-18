«Reflections»: Νέος κύκλος διαλόγου για επιστήμη και κοινωνία από το Keele University

Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα εγκαινίασε τη νέα σειρά διαλέξεων «Reflection» στο κεντρικό αμφιθέατρο του νέου campus στην Αθήνα, με προσκεκλημένο τον διακεκριμένο Πνευμονολόγο και Ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Γουργουλιάνη. Η πρώτη, ανοιχτή στο κοινό, εκδήλωση με τίτλο «Παθήματα και μαθήματα από την πρόσφατη πανδημία» προσέλκυσε πλήθος φοιτητών και διδασκόντων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενημέρωση γύρω από τη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση του 21ου αιώνα.

Ο καθηγητής Γουργουλιάνης, με την ιδιότητά του ως τέως πρύτανης και την πολυετή κλινική του εμπειρία, προσέφερε μια εμβριθή ανάλυση της πανδημίας COVID-19, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία της ιατρικής. «Όσα πάθαμε ως ανθρωπότητα, πρέπει τώρα να γίνουν μαθήματα για να θωρακίσουμε το μέλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στην ανάλυσή του για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το ελληνικό και το διεθνές σύστημα υγείας, ο Καθηγητής έκανε ειδική μνεία στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι υπήρξε από τις πρώτες χώρες που εφάρμοσε με επιτυχία την καραντίνα, το μόνο γνωστό αποτελεσματικό μέτρο από προηγούμενες πανδημίες. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο τρόπος ζωής στη χώρα μας, με τους ήπιους χειμώνες και τη ζωή στην ύπαιθρο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας μείωσης της μεταδοτικότητας.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, ο καθηγητής Γουργουλιάνης εστίασε στην εμπειρία από την COVID-19 δίνοντας έμφαση στις αδυναμίες σε επίπεδο υγειονομικής ετοιμότητας, στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και στις κοινωνικές ανισότητες που οξύνθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, αναφέρθηκε στην ιστορία των πανδημιών και στο ρόλο των σύγχρονων μέσων συμβατικής και διαδικτυακής ενημέρωσης. Υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη επένδυσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία ενώ εξήρε την εντυπωσιακή ταχύτητα της επιστημονικής καινοτομίας και τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ψηφιακής τεχνολογίας ως εργαλεία θωράκισης για το μέλλον.

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα και την αύξηση των περιστατικών γρίπης, ο κ. Γουργουλιάνης διευκρίνισε ότι πρόκειται για την αναμενόμενη εποχική έξαρση, η οποία είχε «εξαφανιστεί» τα προηγούμενα χρόνια λόγω των μέτρων προστασίας (μάσκες, αποστάσεις), χαρακτηρίζοντας την επανεμφάνισή της ως μια «επιστροφή στην κανονικότητα».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της ακαδημαϊκής ηγεσίας του Πανεπιστήμιου Keele στην Ελλάδα: ο πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής Κωνσταντίνος Αρκουμάνης, ο πρύτανης, καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας και ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας, Κωνσταντίνος Σιμόπουλος. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό, που εστίασε στην ετοιμότητα των συστημάτων υγείας.

Η σειρά διαλέξεων «Reflections» αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Keele με καλεσμένους διακεκριμένους ομιλητές με στόχο να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για σύγχρονα ζητήματα που συνδέουν την επιστήμη, την υγεία και την κοινωνία.