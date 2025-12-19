Metlen: Ενδυναμώνει τις δυνατότητες digital trading μέσω συνεργασίας με τη Volue

Η METLEN συνεχίζει να προωθεί ενεργά την τεχνολογική καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον ενεργειακό τομέα, ενισχύοντας τη στρατηγική της εστίαση σε προηγμένες ψηφιακές λύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή διασύνδεση της πλατφόρμας εμπορίας ενέργειας PowerBot της Volue με την Πλατφόρμα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ETSS του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (HEnEx).

Στην σχετική ανακοίνωση σημειώνεται, πως το HEnEx λειτουργεί πλατφόρμες ενεργειακών συναλλαγών και διασφαλίζει την αποτελεσματική διαμόρφωση τιμών στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των ελληνικών αγορών Ημερήσιου (Day-Ahead) και Ενδοημερήσιου (Intraday) Ηλεκτρισμού και, ως ορισμένος Διαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για τη ζώνη προσφορών της Ελλάδας, συμμετέχει σε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς διασύνδεσης αγορών, όπως το Single Day-Ahead Coupling (SDAC) και το Single Intraday Coupling (SIDC).

Ειδικότερα, η METLEN παρείχε εκτενή υποστήριξη στη Volue καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης δοκιμών του PowerBot και θα συνεχίσει τη συνεργασία της ως πελάτης της Volue, αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας για τη περαιτέρω βελτιστοποίηση των εμπορικών της δραστηριοτήτων, έπειτα από την επιτυχή διασύνδεση του PowerBot με το HEnEx.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στη Volue να διαθέσει την πλατφόρμα Powerbot, σχεδιασμένη για 24ωρη λειτουργία στις ευρωπαϊκές βραχυπρόθεσμες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, σε πελάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενισχύοντας την πρόσβαση σε αυτοματοποιημένες και αποδοτικές λύσεις συναλλαγών..

Ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, Chief Executive Director, του Integrated Utility Pillar της METLΕN, σημείωσε: “Η METLΕN στηρίζει σταθερά και συνεργάζεται με εταιρείες που προάγουν την τεχνολογική καινοτομία και την επιχειρησιακή αριστεία στον ενεργειακό τομέα, αξίες πλήρως εναρμονισμένες με το όραμα και τις δυνατότητες της Volue. Η συνεργασία αυτή αναδεικνύει τη δέσμευση της METLΕN στην υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων και έξυπνων λύσεων 24/7 ενεργειακών συναλλαγών, που ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη διαφάνεια της αγοράς. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της Volue στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας».

Ο Felipe Lanza, VP Trading Software της Volue, δήλωσε:

«Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική μας για πλήρη κάλυψη όλων των ευρωπαϊκών ενδοημερήσιων αγορών για το σύνολο των διαφορετικών προφίλ των πελατών μας. Οι αλγόριθμοί μας είναι εξαιρετικά προσαρμοστικοί και παραμετροποιήσιμοι σε σχεδόν κάθε συνθήκη αγοράς, ενώ οι traders μπορούν ακόμη και να υλοποιούν τις δικές τους στρατηγικές μέσω του ευέλικτου πλαισίου μας.

Αξιοποιώντας την ισχυρή παρουσία μας σε ώριμες αγορές με υψηλή ρευστότητα, είμαστε βέβαιοι ότι η λύση μας θα επιτρέψει στους πελάτες μας να επωφεληθούν από επιχειρησιακή ευελιξία και ενισχυμένες προοπτικές κερδοφορίας. Η στενή συνεργασία μας με τη METLEN υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση της διασύνδεσης και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας τα επόμενα χρόνια.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το περιβάλλον της αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο επιβάλλουν πιο σύνθετες λειτουργικές δυνατότητες και ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων, γεγονός που καθιστά απαραίτητα τα γρήγορα, αξιόπιστα και πλήρως συμμορφούμενα συστήματα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που παρέχουμε αυτή τη δυνατότητα στους πελάτες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του Volue PowerBot».