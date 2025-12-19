ΘΕΚ Α.Ε. και ΤΕΚΑΛ Α.Ε. υπέγραψαν σύμβαση για το πρώτο Logistics Park στην Ελλάδα

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, η σύμβαση μεταξύ της Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο Α.Ε. (ΘΕΚ Α.Ε.) και της ΤΕΚΑΛ Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας (ΤΕΚΑΛ Α.Ε.) για την κατασκευή του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για τον τομέα των logistics και των μεταφορών στην Ελλάδα.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου Logistics Park στη χώρα, με συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 306 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία 3.000 έως 5.000 νέων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμμεσα.

Το Θριάσιο Logistics Park θα περιλαμβάνει αποθήκες και υποστηρικτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας περίπου 265.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 588 στρεμμάτων. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την κατασκευή των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Κέντρου, καθώς και την υλοποίηση του συνόλου των εσωτερικών έργων υποδομής.

Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Αποθήκες συνολικής επιφανείας 265.000 τμ.

εσωτερικά οδικά δίκτυα,

δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων,

δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών,

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,

υποστηρικτικές εγκαταστάσεις

σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων και αυτοκινητιστών,

πρατήριο υγρών καυσίμων,

χώρους στάθμευσης,

καθώς και υποδομές συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι εντός του πάρκου θα κατασκευαστεί σιδηροδρομική γραμμή, κατά μήκος της νότιας πλευράς του ακινήτου, η οποία θα συνδέει άμεσα το Κέντρο με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί εσωτερικό οδικό δίκτυο με σύνδεση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δυνατότητα συνδυασμένων μεταφορών, στοιχείο μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα υποδομής, αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη υλοποίησης ενός έργου-ορόσημου για τον τομέα των logistics, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.