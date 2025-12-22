Unilever: «Τυπώνει» μετρητά στην Ελλάδα και δίνει bonus στη μητρική

Αν κάποιος είχε αμφιβολία για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ομίλου Unilever μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Γιατί για τη μητρική και τους μετόχους της, η θυγατρική της στην Ελλάδα τετραπλασίασε τα καθαρά της κέρδη και πέτυχε εκρηκτική αύξηση ρευστότητας. Και όλα αυτά σε επίπεδο 11μήνου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas ως μιας από τις πιο εύρωστες θυγατρικές πολυεθνικού ομίλου στην ελληνική αγορά.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου ξεπέρασαν τα 61,2 εκατ. ευρώ, υπερτετραπλάσια σε σχέση με τα 15,449 εκατ. ευρώ που είχε πετύχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024.

Καταλύτης της επίδοσης ήταν, μεταξύ άλλων, έκτακτο κέρδος από αποτίμηση σε εύλογη αξία ύψους 63,465 εκατ. ευρώ, που απογείωσε το λειτουργικό αποτέλεσμα. Ο κύκλος εργασιών εργασιών, στο 11μηνο διαμορφώθηκε στα 342,6 εκατ. ευρώ από 376,6 εκατ. ευρώ που ήταν στο 12μηνο του 2024.

Η εικόνα ρευστότητας είναι εξίσου εντυπωσιακή. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 97,8 εκατ. ευρώ, από 33,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η καθαρή αύξηση των διαθεσίμων μέσα στη χρήση ξεπέρασε τα 63,9 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντικό «μαξιλάρι». Με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του περιόδου να φθάνουν στα 97,8 εκατ. ευρώ από 33,86 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Με τόσο ισχυρή ταμειακή βάση, η διοίκηση προχωρά σε διανομή προμερίσματος 25,77 εκατ. ευρώ που αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά τα 14,7 εκατ. ευρώ που είχαν διανεμηθεί για την προηγούμενη χρήση.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 376,6 εκατ. ευρώ, τα EBITDA είχαν αυξηθεί 27% στα 20,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, έναντι 13 εκατ. ευρώ.

Όμως η μεγάλη αλλαγή που θα την επηρεάσει από εδώ και στο εξής είναι η μεταφορά της δραστηριότητας παγωτού στο πλαίσιο του παγκόσμιου σχεδίου «Verdi». Στην Ελλάδα, η κίνηση υλοποιήθηκε με τη σύσταση της Algida ICC Μ.Α.Ε., η οποία ξεκίνησε εμπορική δραστηριότητα την 1η Ιουλίου. Η ΕΛΑΪΣ-Unilever πώλησε περιουσιακά στοιχεία αξίας 70,7 εκατ. ευρώ στις εταιρείες Algida ICC και Magnum ICC Europe B.V., ενώ υπέγραψε σύμβαση «μη γνωστοποιημένου αντιπροσώπου» για την εκτέλεση πωλήσεων εκ μέρους της νέας εταιρείας έως το 2027.

Η μετάβαση συνοδεύτηκε με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες και αφετέρου με τη μεταφορά 58 εργαζομένων στην Algida ICC.

Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ανακοινώθηκε για την Ελλάδα στο πλαίσιο του «Productivity Plan» το 2024. Η διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μήνα, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα επηρεαστούν.

Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου είχαν αποχωρήσει από την εταιρεία με το πρόγραμμα εθελουσίας 41 εργαζόμενοι, ενώ είχαν εγκριθεί οριστικά οι αιτήσεις ένταξης στον προγραμματισμό εξόδου επιπλέον 8 εργαζομένων.