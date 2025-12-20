#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Αύξηση κατά 7,44 ευρώ ανά τρίμηνο στα τιμολόγια νερού αναμένεται στους οικιακούς χρήστες από την εισήγηση της. Πώς δικαιολογεί η ΕΥΔΑΠ τα ακριβότερα πάγια. Πότε αναμένεται η απάντηση της ΡΑΑΕΥ.

Επενδυτικό σχέδιο 1 δισ. ευρώ από ΕΥΔΑΠ για τη λειψυδρία

Δημοσιεύθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2025 - 08:32

Το 40% του επενδυτικού σχεδίου της ΕΥΔΑΠ για την επόμενη δεκαετία που ανέρχεται στα 2,5 δισ ευρώ προορίζεται για έργα κατά της λειψυδρίας, σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Σαχίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, της ΕΥΔAΠ.

Πρόκειται για πρότζεκτ που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και την ανάκτηση νερού, σημείωσε ο κ. Σαχίνης χθες σε συνάντηση με δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι το ποσό δεν αφορά επενδύσεις όπως το έργο «Εύρυτος» και τα έργα αφαλάτωσης που ετοιμάζονται σε συνεργασία με την κυβέρνηση.

Μάλιστα χθες το απόγευμα είχε προγραμματιστεί συνάντηση της ΕΥΔAΠ με παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να εξεταστούν τα πρώτα βήματα του «Εύρυτου» που ακόμα βρίσκεται σε πολύ αρχική φάση.

Σε ό,τι αφορά την εισηγηση της ΕΥΔAΠ στη ΡΑΑΕΥ για αύξηση των παγίων κατά 2 ευρώ για τους οικιακούς χρήστες, ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε ότι η αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔAΠ έχει να γίνει από το 2008 και ότι σε κάθε περίπτωση βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα του πληθωρισμού για το συγκεκριμένο διάστημα.

Επίσης εκτίμησε ότι ο ρυθμιστής πιθανόν να απαντήσει στο αίτημα της ΕΥΔΑΠ μέχρι το τέλος της χρονιάς και ότι θα ήθελε να ισχύει η αύξηση με το ξεκίνημα του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι μαζί με τον ΦΠΑ, ο λογαριασμός των οικιακών καταναλωτών θα αυξηθεί κατά 7,44 ευρώ ανά τρίμηνο. Οι συνδέσεις της ΕΥΔAΠ στην ύδρευση ανέρχεται περίπου στα 2,1 εκατομμύρια. ενώ στην αποχέτευση φτάνουν το 1,7 εκατομμύρια.

Για το 2026, η ΕΥΔAΠ εξετάζει ένα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό της και παράλληλα ετοιμάζει μια σειρά από νέα έργα τόσο στον τομέα της ύδρευσης όσο και στην αποχέτευση.

Ενα έργο κρίσιμο για τα νότια προάστια είναι η κατασκευή ενός αγωγού υδροδότησης που θα εκτείνεται κατά μήκος της Βουλιαγμένης, εξυπηρετώντας και το Ελληνικό. Με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 20-22 εκατ ευρώ, εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί μέχρι το Μάρτιο.

Την ίδια στιγμή προχωρούν τα έργα αποχέτευσης στην ανατολική Αττική, όπου υπάρχουν πάνω από 60 «μέτωπα». Το 2026, η σύμβαση για την κατασκευή ενός δικτύου στην Παιανία αναμένεται να υπογραφεί το επόμενο δίμηνο, ενώ το έργο για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στον Μαραθώνα είναι σε φάση διαγωνισμού.

