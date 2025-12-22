#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οριακή άνοδος στις εξαγωγές ενδυμάτων το διάστημα Ιανουρίου-Οκτωβρίου

Η αξία τους ανήλθε σε €660 εκατ., παρουσιάζοντας 0,6% αύξηση σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος. Τι ισχύει για την κλωστοϋφαντουργία.

Οριακή άνοδος στις εξαγωγές ενδυμάτων το διάστημα Ιανουρίου-Οκτωβρίου

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 10:12

Το πρώτο δεκάμηνο του 2025 οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας φαίνεται ότι σταθεροποιούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος. 

Με εξαίρεση τις εξαγωγές βαμβακιού που καταγράφουν μείωση σε αξία 24% λόγω κυρίως της πτώση της τιμής, οι εξαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα.

Ειδικότερα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 660 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,6%, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δεκάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1,38 δισ. ευρώ το 2024, μειωμένη κατά 6%.

Οι εισαγωγές στο σύνολο της αλυσίδας σημείωσαν άνοδο 4,6% και ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 5,9%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μάχες επιβίωσης για την ελληνική νηματουργία

Στα 2,68 δισ. ευρώ οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων στο εννεάμηνο

Εσοδα 22,38 δισ. ευρώ για τον τουρισμό στο 10μηνο

Οταν ο Μακάρθι διεκδικεί τη θέση του Βολταίρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο