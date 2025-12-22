Οριακή άνοδος στις εξαγωγές ενδυμάτων το διάστημα Ιανουρίου-Οκτωβρίου

Το πρώτο δεκάμηνο του 2025 οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας φαίνεται ότι σταθεροποιούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος Ελλάδος.

Με εξαίρεση τις εξαγωγές βαμβακιού που καταγράφουν μείωση σε αξία 24% λόγω κυρίως της πτώση της τιμής, οι εξαγωγές ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών παρέμειναν περίπου στα περσινά επίπεδα.

Ειδικότερα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 660 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 0,6%, ενώ οι εξαγωγές της κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 370 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1,4%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο δεκάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1,38 δισ. ευρώ το 2024, μειωμένη κατά 6%.

Οι εισαγωγές στο σύνολο της αλυσίδας σημείωσαν άνοδο 4,6% και ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ. Οι εισαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 5,9%.