Lamda Development: Διέθεσε δωρεάν μετοχές αξίας €2 εκατ. σε 25 στελέχη

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι την 18.12.2025 διατέθηκαν δωρεάν από την Εταιρεία, μέσω εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων προς 25 στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου LAMDA Development (οι «Δικαιούχοι), συνολικά 281.880 ίδιες, κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

Η συνολική αξία των ως άνω μετοχών ανήλθε σε περίπου €2,0εκ, βάσει της τιμής κλεισίματος €7,08 της μετοχής της Εταιρείας την 18.12.2025.

Οι μετοχές αυτές μεταβιβάστηκαν λόγω προτίμησης των στελεχών της εταιρείας να λάβουν μέρος ή το σύνολο του Annual Bonus τους για την οικονομική χρήση του 2024 σε μετοχές αντί μετρητών.

Από το σύνολο των 25 Δικαιούχων, οι παρακάτω 8 Δικαιούχοι (που παρατίθενται κατά αλφαβητική σειρά) εμπίπτουν στο άρθρο 19, παρ. 1 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014 και έχουν ήδη προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις.

- ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

- ΖΑΦΟΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

- ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

- ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

- ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΛΥΔΙΑ

- ΜΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

Το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Performance Shares Plan), θεσπίστηκε με βάση τις από 07.02.2023 και 31.05.2023 εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 21.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης μετοχών αντί καταβολής τμήματος ή του συνόλου του επιμίσθιου σε μετρητά (το «Annual Bonus») από το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών λόγω επίτευξης στόχων ή επέλευσης γεγονότος.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 5.659.546 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,202% % του συνόλου των μετοχών της