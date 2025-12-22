Uni Systems: Συμφωνία με ENISA για πανευρωπαϊκό σύστημα κυβερνοασφάλειας

Η Uni Systems επελέγη από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) ως αξιόπιστος εταίρος για την υλοποίηση της Ενιαίας Πλατφόρμας Αναφοράς (CRA Single Reporting Platform – SRP), του κεντρικού συστήματος της Ε.Ε. μέσω του οποίου οι κατασκευαστές θα αναφέρουν ευπάθειες κυβερνοασφάλειας και αντίστοιχα περιστατικά σε ψηφιακά προϊόντα.

Η Ενιαία Πλατφόρμα Αναφοράς θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αναφοράς που προβλέπονται στα Άρθρα 14 έως 17 του Κανονισμού Cyber Resilience Act (CRA). Ο κανονισμός αυτός αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, διασφαλίζοντας ότι τα ψηφιακά προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας. Ο CRA απαιτεί από τους κατασκευαστές να γνωστοποιούν ευπάθειες καθώς και σοβαρά περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια των προϊόντων τους με ψηφιακά στοιχεία.

Η Uni Systems ηγείται τριμερούς κοινοπραξίας που αποτελείται από τη Wavestone και το National Cybersecurity Competence Center του Λουξεμβούργου, συνδυάζοντας τη σε βάθος τεχνογνωσία στην κυβερνοασφάλεια, με τη συμμόρφωση και την τεχνολογική καινοτομία. Η κοινοπραξία θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, την υποστήριξη και τη συνεχή εξέλιξη της SRP τα επόμενα τέσσερα χρόνια, δημιουργώντας μια ισχυρή πλατφόρμα που απλοποιεί τις διαδικασίες αναφοράς και ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Ο ENISA, ως το κέντρο αριστείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση της ψηφιακής ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Η ανάθεση της συγκεκριμένης σύμβασης-πλαισίου στη Uni Systems αντικατοπτρίζει την αποδεδειγμένη μας τεχνογνωσία στις υπηρεσίες πληροφορικής καθώς και τη σταθερή μας δέσμευση στην παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και ψηφιακών λύσεων με προοπτική για το μέλλον. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την αποστολή του ENISA και συμβάλλουμε στη διαρκή ενίσχυση του ευρωπαϊκού τοπίου κυβερνοασφάλειας μέσω ισχυρών και προληπτικών προσεγγίσεων, καθώς και διαρκώς εξελισσόμενων υπηρεσιών», δήλωσε ο Δημήτρης Καβαλλιέρος, International BU Director της Uni Systems.

Η σύμβαση έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών και συνολική αξία 11 εκατομμύρια ευρώ.