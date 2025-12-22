Δράσεις αλληλεγγύης σε εννέα πόλεις από την Ανώτερη Σχολή ΑΚΜΗ

Τα φετινά Χριστούγεννα, μέλη της σπουδαστικής κοινότητας και του ανθρώπινου δυναμικού της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πανελλαδική δράση προσφοράς και αλληλεγγύης, που ζωντανεύει ταυτόχρονα και στις εννέα πόλεις όπου η Σχολή διατηρεί παρουσία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, σπουδαστές των ειδικοτήτων της Γαστρονομίας, της Ομορφιάς, της Αισθητικής και των Παιδαγωγικών, προσφέρουν έμπρακτα το ταλέντο και την αγάπη τους σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη.

Από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Κρήτη και από την Αθήνα ως την Αλεξανδρούπολη, οι σπουδαστές της Ανώτερης Σχολής ΑΚΜΗ εφαρμόζουν τις γνώσεις τους και μοιράζουν χαμόγελα, σε συνεργασία με Δήμους και πλήθος φιλανθρωπικών φορέων, ΜΚΟ και μεγάλων χριστουγεννιάτικων διοργανώσεων.

Ενδεικτικά:

Στη Θεσσαλονίκη, οι μελλοντικοί chefs της ΑΚΜΗΣ, μαζί με τους καθηγητές τους, προσφέρουν ζεστασιά και γεύση μέσα από ένα live cooking event στο Δημαρχείο.

Στην Αθήνα, οι σπουδαστές Παιδαγωγικών ταξιδεύουν τους μικρούς φίλους στον κόσμο της φαντασίας με ανάγνωση παραμυθιών και μουσικοκινητικά παιχνίδια στο Christmas Factory της Τεχνόπολης.

Στο Ελληνικό – Αργυρούπολη, η φωταγώγηση της πόλης συνοδεύεται από δημιουργικές δράσεις των σπουδαστών Παιδαγωγικών, Αισθητικής και Γαστρονομίας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία στην Πλατεία Δημαρχείου.

Στην Αλεξανδρούπολη, το "Christmas Lighthouse" στην Πλατεία Φάρου φωτίζεται με τα χαμόγελα των παιδιών, χάρη στο face painting από τη Σχολή Επαγγελματικού Μακιγιάζ.

Στη Ρόδο, οι σπουδαστές του τομέα Ομορφιάς μεταμορφώνουν τα παιδικά πρόσωπα με γιορτινό face painting στο Χριστουγεννιάτικο event του Δημοτικού Θεάτρου.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, οι σπουδαστές υποστηρίζουν ενεργά το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων», ενισχύοντας το πολύτιμο έργο του.

Ο θεσμός AKMI XMAS CSR WEEK – ο οποίος εντάσσεται στην ετήσια στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του οργανισμού – στοχεύει να προσφέρει έμπρακτη στήριξη σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Παράλληλα, επιδιώκει να εμπνεύσει τους σπουδαστές, μεταδίδοντας τους τους αξίες προσφοράς και αλληλεγγύης, ισότητας και συμπερίληψης, προάγοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων στη φροντίδα και την ψυχαγωγία, μέσα στο εορταστικό πνεύμα των ημερών.

Τα campuses σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Χαλκίδα, Κρήτη και Ρόδο «ενώθηκαν» με τον πιο όμορφο τρόπο, μεταδίδοντας ένα μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, με τους σπουδαστές να αποτελούν τους πρωταγωνιστές σε μια ενέργεια γεμάτη αγάπη και κοινωνική ευθύνη.