#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελβαλχαλκόρ: Νέος διευθυντής στον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων

Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών της VIOHALCO από τον Μάιο 2002, οπότε και εντάχθηκε στην ΑΝΑΜΕΤ.

Ελβαλχαλκόρ: Νέος διευθυντής στον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 19:13

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτωση (ε) της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ο κ. Εμμανουήλ Φουντούκης του Θεοδώρου αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων (ΧΑΛΚΟΡ) της Εταιρείας, αναφερόμενος διοικητικά στο Γενικό Διευθυντή Κλάδου Χαλκού της Εταιρείας.

Το προφίλ

Ο κ. Φουντούκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School. Ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό των εταιρειών της VIOHALCO από τον Μάιο 2002, οπότε και εντάχθηκε στην ΑΝΑΜΕΤ, αναλαμβάνοντας αρχικά την εκπόνηση ομιλικών έργων ανακύκλωσης των εταιρειών της VIOHALCO, εν συνεχεία στον τομέα του σκραπ αλουμινίου και κατόπιν του σκραπ χάλυβα στη STOMANA INDUSTRY. Μετέπειτα ανέλαβε τη Διεύθυνση Αγορών Σκραπ Χαλκού και Κραμάτων για τη ΧΑΛΚΟΡ, τη SOFIA MED και τη FITCO. Το 2020 εντάχθηκε στην ETEM GESTAMP ως Διευθυντής Λειτουργιών και από τον Απρίλιο 2021 έχει αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΕΤΕΜ GESTAMP.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τιμή-στόχο τα €4,65 δίνει για την ElvalΗalcor η Pantelakis

Διάκριση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη νέα ειδικότητα «τεχνίτης εργαλειομηχανών»

«Ελντοράντο» στην αγορά χαλκού φέρνουν τα data centers

Χρηματιστήριο: Νέα άνοδος με Alpha Bank, MOH και Titan

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο