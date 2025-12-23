Χριστουγεννιάτικες δράσεις κοινωνικής προσφοράς από τη Helleniq Energy

H HELLENiQ ENERGY υλοποίησε και φέτος χριστουγεννιάτικες δράσεις κοινωνικής προσφοράς στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη, ενισχύοντας το γιορτινό τραπέζι περίπου 500 οικογενειών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι δράσεις εντάσσονται στο Πρόγραμμα Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, ένα ολοκληρωμένο και διαχρονικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο Όμιλος από το 2012, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και τις Ιερές Μητροπόλεις. Μέσα από το Πρόγραμμα, η HELLENiQ ENERGY ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και συμβάλλει ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών επισιτιστικών αναγκών, με συνέπεια και συνέχεια στον χρόνο.

Στο πλαίσιο των φετινών χριστουγεννιάτικων δράσεων, ενισχύθηκαν τα κοινωνικά συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας και Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, καθώς και οι κοινωνικές δομές του Δήμου Κοζάνης. Παράλληλα, εργαζόμενοι της HELLENiQ ENERGY συμμετείχαν εθελοντικά στην παρασκευή, τη μεριδοποίηση και τη διανομή γευμάτων, ενισχύοντας έμπρακτα τη λειτουργία των δομών, σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις Μεγάρων & Σαλαμίνος και Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως.

Από την έναρξη του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων έως σήμερα, έχουν διατεθεί περισσότεροι από 1.600 τόνοι τροφίμων, ενώ σε μηνιαία βάση στηρίζονται περίπου 1.700 οικογένειες στο Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Οι χριστουγεννιάτικες δράσεις λειτουργούν συμπληρωματικά του Προγράμματος, ενισχύοντας την παρουσία και τη συνεισφορά του Ομίλου στις τοπικές κοινωνίες σε περιόδους αυξημένων αναγκών.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας δήλωσε: «Ευχαριστώ θερμά την HELLENiQ ENERGY που και φέτος στάθηκε δίπλα στο Συσσίτιο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, συμβάλλοντας ώστε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι των ανθρώπων στον Εύοσμο να γίνει πιο γιορτινό.»

Στο ίδιο πνεύμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεγάρων και Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνος υπογράμμισε ότι η προσφορά της εταιρείας «μεταγγίζει αγάπη, ελπίδα, ανθρωπιά και βαθιά συναίσθηση κοινωνικής ευθύνης», αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της διαρκούς παρουσίας της στις τοπικές κοινωνίες.

Η Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας της HELLENiQ ENERGY κα Γεωργία Λασανιάνου, τόνισε:

«Για τη HELLENiQ ENERGY, η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής μας ταυτότητας. Η δέσμευσή μας είναι διαχρονική: να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους και να ενισχύουμε ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο τις γιορτινές μέρες, αλλά με συνέπεια σε όλη τη διάρκεια του έτους».

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Κοινωνικών Δομών Όμορων Δήμων, οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς της HELLENiQ ENERGY ενισχύονται και εμπλουτίζονται, καλύπτοντας ανάγκες κοινωνικών δομών σε όμορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Θριασίου Πεδίου και της Κοζάνης.

Τα Χριστούγεννα του 2023 στηρίχθηκαν περίπου 500 οικογένειες μέσω συσσιτίων και κοινωνικών δομών με 8 τόνους τροφίμων, ενώ το 2024 διατέθηκαν τρόφιμα και εδέσματα για το γιορτινό τραπέζι άλλων 500 οικογενειών, καθώς και είδη ένδυσης και υπόδησης για περίπου 130 παιδιά από οικογένειες που υποστηρίζονται από τα συσσίτια των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου Ευόσμου και Αγίου Γεωργίου Ελευσίνας. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σταθερή εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου, με παρουσία δίπλα στις κοινωνικές δομές σε όλη τη διάρκεια του έτους.