ΗΠΑ: Εάν η Τουρκία πάρει τους S-400, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις μας

Η Τουρκία κινδυνεύει με «σοβαρές συνέπειες», εάν προχωρήσει, όπως έχει προγραμματίσει, στην αγορά των ρωσικών πυραύλων S-400, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού Πενταγώνου, Τσαρλς Σάμερς.

«Εάν η Τουρκία πάρει τους S-400, θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις μας, τις στρατιωτικές σχέσεις μας» απάντησε ο Σάμερς, ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο, σχετικά με την πρόθεση του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.

«Δεν θα μπορούν να έχουν τα F-35 και τους (πυραύλους) Πάτριοτ», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες, αναφέρει το ant1news.

