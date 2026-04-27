Χρηματιστήριο: Διψήφιο ράλι στα κέρδη των εισηγμένων [πίνακας]

Παρά το γεγονός ότι δεκάδες εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν εκδώσει ακόμη οικονομικά αποτελέσματα για την περυσινή χρήση (η προθεσμία εκπνέει στις 30 Απριλίου) η μέχρι τώρα αθροιστική κερδοφορία έχει «πιάσει» την συνολική επίδοση του έτους 2024.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη 75 εισηγμένων εταιρειών (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) έχουν διαμορφωθεί στα 11,4 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με πέρυσι) και βρίσκονται μια ανάσα πριν από τα 11,5 δισ. ευρώ, που ήταν η αθροιστική επίδοση του 2024 για το σύνολο των εισηγμένων.

Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών παρουσιάζεται μέχρι σήμερα ενισχυμένος κατά 4,6% και το EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) κατά 7,4%.

Όπως όλα δείχνουν, το ζήτημα δεν είναι πλέον το αν τα κέρδη του 2025 υπερέβησαν εκείνα του 2024 (πολλοί το αμφισβητούσαν πριν από δώδεκα μήνες), αλλά το κατά πόσο.

Βέβαια, στις εταιρείες που απομένουν να εκδώσουν τις λογιστικές τους καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και αρκετές ζημιογόνες. Από την άλλη πλευρά όμως, αναμένεται να δημοσιεύσουν αποτελέσματα και εταιρείες με κέρδη αρκετών ή και πολλών εκατ. ευρώ η κάθε μία, όπως για παράδειγμα η Jumbo, η Aktor Group, η καπνοβιομηχανία Καρέλιας, ο όμιλος Intracom, η Alter Ego Media, η Alpha Real Estate Services, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, η Flexopack, οι Μύλοι Λούλη, η Αλουμύλ, η Βιοκαρπέτ, η Ελινόιλ, η Revoil, η Mevaco, ο όμιλος Fais, τα ξενοδοχεία Λάμψα, το Ιατρικό Αθηνών, η BriQ Properties, η Moda Bagno, οι εταιρείες πληροφορικής Space Hellas, QNR και Ίλυδα, κ.λπ.

Με την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου (Euronext Athens) να κυμαίνεται στα 160 δισ. ευρώ και με μια αθροιστική κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών το 2025 να υπερβαίνει σημαντικά τα 11,5 δισ. ευρώ, προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E μεταξύ του 13,1 και του 13,9.

Στην πράξη όμως, ο μέσος δείκτης P/E είναι ακόμη πιο χαμηλός (ελκυστικότερος) καθώς στην περίπτωση της Allwyn χρησιμοποιείται η κεφαλαιοποίηση ολόκληρου του ομίλου μετά τη φετινή συγχώνευση, ενώ στα κέρδη συμμετέχει μόνο η περυσινή επίδοση του πρώην ΟΠΑΠ.