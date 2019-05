Μηνύματα αισιοδοξίας από το Athex Mid-Cap Conference

«Άλλη μία χρονιά και θα παγιωθεί ως θεσμός». Αυτός ο... τίτλος περιγράφει συνολικά το θετικό πρόσημο που εισέπραξαν όλοι οι παριστάμενοι στο 2o Συνέδριο Ελληνικών Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (2nd Athex Mid-Cap Conference) που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο με τη συμμετοχή 15 εισηγμένων εταιρειών.

Υψηλόβαθμα στελέχη των ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, Aegeαn, ΓΕΚ Τέρνα, Eλλάκτωρ, Ελληνικά Χρηματιστήρια, Ευρωπαϊκή Πίστη, Ικτίνος Ελλάς, Καράτζη, Κρι- Κρι, ΟΛΠ, Πλαστικά Θράκης, Autohellas, Cenergy Holdings και Quest Συμμετοχών συναντήθηκαν με εκπροσώπους εγχώριων και αλλοδαπών διαχειριστών και αναλυτών της αγοράς, προκειμένου να παρουσιάσουν το σημερινό προφίλ αλλά και τις προοπτικές και στόχους των εταιρειών τους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 550 κατ’ ιδίαν (one on one) και ομαδικές συναντήσεις με τις εισηγμένες εταιρείες στις οποίες συμμετείχαν 105 επαγγελματίες της αγοράς, που ανήκαν σε 35 εγχώριους και αλλοδαπούς διαχειριστές επενδύσεων και σε 10 χρηματιστηριακές εταιρείες.

«Το ενδιαφέρον των ξένων ήταν παραπάνω από τυπικό στις περισσότερες περιπτώσεις και σε αρκετές εισηγμένες θα το χαρακτήριζα ως θερμό», ανέφερε χαρακτηριστικά παράγοντας της χρηματιστηριακής αγοράς, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν έλειπαν και οι παρατηρήσεις των ξένων, οι οποίες συχνά επικεντρώνονταν στο υψηλό ποσοστό των βασικών μετόχων (χαμηλό free float) και στην περιορισμένη εμπορευσιμότητα των τίτλων.

Σε μια μάλιστα περίπτωση εισηγμένης, έγινε αναφορά για συγκεχυμένο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε κάθε περίπτωση, επρόκειτο για ένα επιτυχημένο εγχείρημα, από το οποίο είχαν πολλά να αποκομίσουν τόσο οι επενδυτές-αναλυτές από Ελλάδα και εξωτερικό, όσο και οι διοικήσεις των εισηγμένων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, ο Ιωάννης Στασινόπουλος από τον Όμιλο Βιοχάλκο, εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη όλων των συμμετεχουσών εταιρειών αλλά και πλήθος αναλυτών από το σύνολο σχεδόν των χρηματιστηριακών εταιρειών καθώς και ξένοι και Έλληνες θεσμικοί επενδυτές αντάλλαξαν απόψεις για τους στόχους και προοπτικές των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης που παρουσιάστηκαν χθες.

«Η σημερινή αποδείχθηκε μία πολύ επιτυχημένη προσπάθεια του Χρηματιστηρίου, προκειμένου οι εκπρόσωποι των εταιρειών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης να έρθουν -σε κάποιες περιπτώσεις για πρώτη φορά- σε επαφή με διαχειριστές και αναλυτές, εγχώριους και ξένους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους εκπροσώπους κυρίως των αλλοδαπών funds να έχουν την ευκαιρία να… συστηθούν με έναν τόσο αξιόλογο αριθμό εταιρειών μέσα σε μία ημέρα», δηλώνει στο Euro2day.gr επικεφαλής μεγάλης χρηματιστηριακής εταιρείας που έχει την αντίστοιχη εμπειρία από τα roadshows που τα τελευταία χρόνια διοργανώνει το ΧΑ σε ΗΠΑ και Μ. Βρετανία.

«Η ανάγκη εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων αναδεικνύεται πλέον ως μείζον ζήτημα», τονίζει στο Euro2day.gr ανώτατο στέλεχος των θεσμικών επενδυτών, προσθέτοντας: «Ως προς αυτή την κατεύθυνση, το εγχείρημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών κρίνεται συνολικά ως απολύτως επιτυχές».