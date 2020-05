Το πόρισμα της ΕΛΤΕ για ΜLS ζητά η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών

Εντός της εβδομάδος η Ένωση Ελλήνων Επενδυτών, κατόπιν αιτημάτων δεκάδων ομολογιούχων και μετόχων της MLS που είναι παράλληλα μέλη της Ένωσης , θα ζητήσει εκ μέρους τους από την Ε.Κ. το πόρισμα της ΕΛΤΕ που (κατά τον οικονομικό τύπο) εντόπισε ανακρίβειες και εσφαλμένη καταχώρηση στα ποσά των άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΜLS ( πχ δαπάνες ανάπτυξης software) και οδήγησε στην ορθή ενέργεια της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «καθώς όμως , από προηγούμενες σχετικές αιτήσεις μας ,αναμένουμε την άρνηση της Ε.Κ. (ως γνωστό η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση έχει αλλεργία στη διαφάνεια), θα το ζητήσουμε παράλληλα και από την ίδια την εταιρεία , που αν όντως θέλει να επιδείξει διάθεση συνεργασίας και ότι δεν έχει κάτι να κρύψει , πιστεύουμε ότι θα αποδεχτεί την κοινοποίηση του πορίσματος στους μετόχους και πιστωτές της. Μια τέτοια κίνηση θεωρούμε ότι θα ενδυναμώσει τις απόψεις ( τις οποίες και συμμεριζόμαστε στην Ένωση προς το παρόν) ότι τα πιθανολογούμενα προβλήματα της ΜLS δεν έχουν καμία ομοιότητα με τα αντίστοιχα της FF και ότι με κατάλληλες κινήσεις θα αρθούν τα τρέχοντα ζητήματα της.

Σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι μη συνεργασίας της διοίκησης της ΜLS και τυχόν επιβεβαίωσης ατασθαλιών στη διαμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων , το πλήγμα στο - πληγωμένο ακόμα από το σκάνδαλο της FF Ελληνικό Χρηματιστήριο- θα είναι όντως τεράστιο. Πως θα είναι δυνατόν και για ποιο λόγο να ξαναεμπιστευτούν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις οι επενδύτες ; Μήπως για να ξανακούσουν πάλι τον πρόεδρο του Ελληνικού Χρηματιστήριου να αναφέρει «επενδυτές είναι, ας πρόσεχαν;».

Στο σημείο αυτό θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι επενδυτές των ομολόγων της ΜLS, ακόμα και του πρόσφατου 3ου ομολόγου μόλις πριν 10 μήνες, τον Ιούλιο του 2019 , διάβασαν και εμπιστεύτηκαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της ICAP που κατέτασσε την εταιρία σε βαθμό Β , ήτοι χαμηλού πιστωτικού κινδύνου!

Αντιγράφουμε από τη σελίδα 42 του του πληροφοριακού εγγράφου του ομολόγου: «Σχετικά με την διαβάθμιση (Credit Rating) Β, στην οποία κατατάχθηκε η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και σύμφωνα με την ICAP Group A.E. η, αναφέρεται ότι αυτή υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε μικρό βαθμό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Β χαρακτηρίζονται από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα τους, τη σταθερή πορεία και την ικανοποιητική θέση τους στην αγορά».

Για λόγους αντιστοίχισης και μόνο , σημειώνουμε ότι η επίδοξη ανάδοχος του project του Καζίνο στο Ελληνικό, αξιολογήθηκε πρόσφατα με Caa2 , που είναι πολλές βαθμίδες κατώτερα από την αξιολόγηση που είδαν οι υποψήφιοι επενδυτές του ομολόγου της ΜLS. Η δε πρόσφατη κίνηση της ICAP να αποσύρει την αξιολόγηση της εταιρείας, εν μέσω της πανδημίας και των τεράστιων προβλημάτων που επέφερε στην οικονομία, μόνο περαιτέρω ερωτηματικά για την ορθή στάση της προκαλούν.

Όσο για την εναλλακτική διέξοδο προστασίας των επενδυτών μέσω της δικαιοσύνης, αυτή πραγματικά φαντάζει ως «ένα όνειρο τρελλό, όνειρο απατηλό» στην υπόθεση της FF, όπου η ανεξήγητα μακρόσυρτη ποινική διαδικασία διερεύνησης του σκανδάλου, λόγω της αδράνειας των Αρχών, «βασανίζει» και τιμωρεί τους μετόχους και ομολογιούχους και αφήνει εξοργιστικά στο απυρόβλητο τους υπαίτιους του σκανδάλου! Σε κάθε περίπτωση , η Ένωση δηλώνει παρούσα και έτοιμη να υποστηρίξει ενεργά όποιον θελήσει να κινηθεί προς αυτή την εναλλακτική , με πιθανή άμεση ενέργεια την κατάθεση αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων μη μεταβολής της περιουσίας της επιχείρησης και βέβαια και της περαιτέρω δικαστικής διεκδίκησης από τα πολιτικά δικαστήρια. Ελπίζουμε ωστόσο να μην χρειαστεί να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Αντίθετα η στήριξη Ελληνικών Επιχειρήσεων με τεχνογνωσία και δυναμική διοίκηση είναι πρωταρχικό μέλημα για την Ένωσή μας και πιστεύουμε ότι η διοίκηση της ΜLS θα ενεργήσει κατάλληλα και άμεσα για να αξιοποιήσει την πληθώρα των υποστηρικτικών χρηματοδοτικών εργαλείων που αναπτύσσονται την τρέχουσα περίοδο για να αντιμετωπιστεί η οικονομική καθίζηση λογω της πανδημίας, ώστε να επανέλθει η ηρεμία στην χρηματιστηριακή εικόνα της επιχείρησης.

Παράλληλα δε με την πρόσφατη ενέργεια του Ελληνικού κράτους , μετά την θηριώδους κόστους σωτηρία των συστημικών τραπεζών, να παρέμβει για να στηρίξει την μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία με ποσό 400 εκατ μέσω Cocos όπως φημολογείται , αναμένουμε παρόμοιες ενέργειες για να στηριχτούν και άλλες μικρότερες επιχειρήσεις που είναι απαραίτητες για την ζωντάνια της Ελληνικής κοινωνίας και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου. Εξάλλου και στην καρδιά του καπιταλισμού , η FED έχει από καιρό αφήσει πίσω της τα αποφθέγματα τύπου «ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» και επιδίδεται σε συνεχή παρεμβατισμό και υποστήριξη σε κάθε είδους εταιρικές αξίες και πρακτικές ανεξαρτήτως μεγέθους , με μόνο σκεπτικό την αποτροπή οικονομικής κατάρρευσης. Θυμίζουμε ακόμα ότι τα τελευταία χρόνια η ΕΚΤ , πέραν των αγορών κρατικών ομολόγων ,έχει προβεί σε αγορές εταιρικών ομολόγων εκατοντάδων εταιρειών ύψους 210 δισ € (!) μέσω του προγράμματος

"Corporate Sector Purchase Programme (CSPP)" , ομολόγων εταιρειών δειγματοληπτικά όπως η BMW, η ΝOVARTIS, η SIEMENS , η Airbus κ.α List of corporate bond securities held under the CSPP/PEPP*

Καλούμε λοιπόν την Ελληνική Πολιτεία να μην αδιαφορήσει αλλά να στηρίξει ενεργά την MLS όπως και κάθε άλλη Ελληνική εταιρεία με όραμα , τεχνογνωσία και όρεξη για δουλειά , ώστε τελικά να στηρίξει την Ελληνική οικονομία και το πολύπαθο Ελληνικό Χρηματιστήριο», καταλήγει η ανακοίνωση.