Χρηματιστήριο: Tα roadshows και οι προσδοκίες της αγοράς

Μετά τα roadshows από Goldman Sachs, European Financials Conference στις 9-11 Ιουνίου και της WOOD & Co., EME Financials and Real Estate στις 28-29 Μαΐου 2020, ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι επίσης μήνας συναντήσεων και roadshows μεταξύ εισηγμένων και επενδυτών.

Μπορεί φέτος οι συνθήκες να είναι διαφορετικές λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η πανδημία, ωστόσο οι συναντήσεις και τα roadshows παραμένουν σημαντικές δραστηριότητες. To πρώτο roadshow ξεκίνησε σήμερα με την Goldman Sachs να διοργανώνει το CEEMEA Banking for the Future Virtual Symposium και στο οποίο συμμετέχουν οι τράπεζες.

Στις επόμενες ημέρες θα λάβουν χώρα το Citi, GEM Conference 2020, το οποίο ξεκινάει στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, έπεται στις 22-24 Σεπτεμβρίου το J.P. Morgan, Emerging Markets Credit Conference και τέλος, το ετήσιο συνέδριο της Bank of America, 25th Annual Financials CEO Conference στις 23-24 Σεπτεμβρίου.

Από την εγχώρια πλευρά, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινάει το 15ο roadshow του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, στο οποίο οι συμμετοχές από πλευρά εταιρειών αλλά και κυβέρνησης αναμένεται να είναι σε υψηλό επίπεδο.

Το roadshow της ΕΧΑΕ αποτελεί ένα σημαντικό event κάθε χρόνο τόσο για το Χ.Α. όσο και για τις ίδιες τις εισηγμένες αφού πάντοτε αποτυπώνονται οι διαθέσεις των διεθνών funds προς τα ελληνικά assets. Τη φετινή χρονιά, το διακύβευμα είναι υψηλότερο, αφού η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει υψηλά στην ατζέντα της το ζητούμενο της προσέλκυσης μακροπρόθεσμων επενδυτών, κάτι το οποίο έγινε εμφανές και στην πρόσφατη επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου.

Στις συζητήσεις, τα θέματα της οικονομίας και τα μακροοικονομικά θα βρεθούν στην κορυφή, αφού η Covid-19 έχει αλλάξει και πάλι την ιεράρχηση της ατζέντας. Οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα και κυρίως το 2021, οι προβλέψεις για τον τουρισμό, τα μορατόρια και τα νέα κόκκινα δάνεια που θα προκύψουν, είναι μόνο μερικά από τα ζητήματα. Τα παραπάνω βέβαια θα αναλυθούν υπό το πρίσμα τόσο των νέων γεωπολιτικών συνθηκών όσο και των εργαλείων που θα επηρεάσουν την οικονομία όπως το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι ελληνικές εισηγμένες θα συμμετάσχουν στα φετινά roadshows με διαφορετική ψυχολογία σε σχέση με πέρσι, αφού φέτος το κλίμα είναι πολύ περίεργο και επιφυλακτικό. Φέτος η αγορά προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος σε σχέση με τις ξένες αγορές και το πολύ δύσκολο δεύτερο τρίμηνο, ενώ τον Σεπτέμβριο πέρυσι η αγορά ήταν στις 860 μονάδες και τα ελληνικά assets ήταν σε διαφορετικό χρηματιστηριακό τέμπο.

Σε αντίθεση με πέρυσι, όπου οι διεθνείς επενδυτές ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά την πορεία και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, φέτος η προσπάθεια θα στηριχθεί στην καλή εικόνα που εξέπεμψε η Ελλάδα από τη διαχείριση του κορωνοϊού και στην προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στη χώρα την επιστροφή στην ομαλότητα εκ νέου.