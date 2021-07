Συνεργασία ATHEXCSD - SIX

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα υψηλόβαθμα στελέχη της SIX Group AG, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη συνεργασίας μεταξύ της ΑthexCSD και του Ελβετικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Οι κ.κ. Thomas Zeeb, Global Head for Exchanges & Member of the Executive Board και Javier Hernani Burzaco, Head Securities Services & Member of the Executive Board, επισκέφθηκαν σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών και ο κ. Thomas Zeeb κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και η Α.Ε. ο Πρέσβης της Ελβετίας κ. Olaf Kjelsen.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο Αποθετηρίων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης, υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα που αυτή αποφέρει στις υπηρεσίες θεματοφυλακής σε τίτλους αλλοδαπής που μπορούν να προσφέρουν μέσω της ATHEXCSD οι Συμμετέχοντες του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου, χάρη στην συνεργασία και την αξιοποίηση της σχετικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας των SIX και AthexCSD. Πρόσθεσε δε, πως η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει την αφορμή περαιτέρω διεύρυνσης των υπηρεσιών της AthexCSD στους χρήστες του XNET.

Tη συνεργασία των δύο Χρηματιστηρίων «καλωσόρισε» από την πλευρά του και ο Global Head for Exchanges & Member of the Executive Board της SIX Group AG Thomas Zeeb, τονίζοντας πως θα αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών των δύο αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η SIX και το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσαν την επιτυχή μεταφορά και λειτουργία του συνόλου των μετασυναλλακτικών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς τίτλους της AthexCSD μέσω της SIX, του Ελβετικού Κεντρικού Αποθετηρίου.