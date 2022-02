S&P Ratings: Επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα πέντε ελληνικών και δυο κυπριακών τραπεζών

Οι προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες και την RCB Bank παραμένουν σταθερές, ενώ οι προοπτικές για την Bank of Η Cyprus Public Co. Ltd. και η Bank of Cyprus Holdings PLC παραμένουν θετικές.