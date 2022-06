Βουτιά-ρεκόρ το 1ο εξάμηνο στις μετοχές διεθνώς, χάθηκαν $13 τρισ.

Τα χρηματιστήρια παγκοσμίως είναι έτοιμα να καταγράψουν το χειρότερο 1° εξάμηνο εδώ και δεκαετίες.

Ο παγκόσμιος δείκτης MSCI All-Country World Index έχει βουλιάξει πάνω από 20%, από τις αρχές του 2022, καθώς οι μετοχές διεθνώςε σφυροκοπούνται από τους φόβους για την επάνοδο της ύφεσης στις οικονομίες διεθνώς, από τις ανεπτυγμένες έως τις αναδυόμενες.

Πρόκειται για την πιο τρομακτική κατολίσθηση σε άνοιγμα 6μήνου ενός έτους από τη δημιουργία του δείκτη MSCI All-Country World Index το 1990, σύμφωνα με το Reuters, εξανεμίζοντας 13 τρισεκατομμύρια δολάρια από τις χρηματιστηριακές αξίες στον πλανήτη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχει γκρεμιστεί 16% από την αρχή του έτους, ο ιαπωνικός Topix έχει πέσει 6% και ο αμερικανικός S&P 500 έχει βουτήξει πάνω από 20%.

Περίπου 8 τρισ. δολ. έχουν εξαλειφθεί από τον S&P 500, ο οποίος περιλαμβάνει πεντακόσιες από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Η πτώση 20% φέρνει τον βασικό δείκτη σε τροχιά να καταγράψει τη χειρότερη επίδοση για τους πρώτους έξι μήνες του έτους από το 1970, στην περίοδο του στασιμοπληθωρισμού, που αναβιώνει σήμερα, σημειώνουν οι FT.

Ολοι οι κλάδοι καταγράφουν πτώση εκτός από τον ενεργειακό που έχουν αυξηθεί χάρη στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 τα πήγε κάπως καλύτερα, με πτώση άνω του 3%, με τις εταιρείες πετρελαίου να σημειώνουν ράλι.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των εμπορευμάτων, μετά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που επιτάχυνε το ράλι, έχει συγκλονίσει τις αγορές.

Με τον πληθωρισμό να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, οι μετοχές έχουν βουλιάξει καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες προχωρούν σε αυτηρότερα μέτρα νομισματικής πολιτικής πολεμώντας να μειώσουν τον τιμάριθμο που καλπάζει.

Τα ομόλογα είχαν επίσης μια δύσκολη χρονιά. Το 10ετές ομόλογο του αμερικανικού Δημοσίου βρίσκεται σε τροχιά για να καταγράψει το χειρότερο 1° εξάμηνο έτους από το 1788, σύμφωνα με την Deutsche Bank.

