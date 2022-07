Ποια αμοιβαία κεφάλαια έπαιξαν καλύτερη άμυνα το 1ο εξάμηνο

Δεν απέφυγαν τις απώλειες κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων, λόγω του αρνητικού προσήμου στο οποίο υποχρεώθηκαν όλες οι υποκείμενες αγορές (με εξαίρεση αυτή των εμπορευμάτων) μέσα το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, μετά από ένα πολυετές ράλι, οι περισσότερες χρηματιστηριακές αγορές υποχρεώνονται σε διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες, με το Χρηματιστήριο της Αθήνας να καταγράφει μεν απώλειες αλλά να υπεραποδίδει σε σχέση με τις περισσότερες από αυτές.

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτήρισαν την πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς κατά το πρώτο μισό του 2022 ήταν οι πολύ σημαντικές διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν ακόμη και ανάμεσα σε μετοχές των ίδιων κλάδων. Με άλλα λόγια, το πρώτο εξάμηνο χαρακτηρίζεται ως η εποχή του stock picking, καθώς ανάλογα με τις επιλογές τίτλων (πολλές φορές του ίδιου κλάδου ή της ίδιας κεφαλαιοποίησης) προέκυπταν σημαντικά διαφορετικά επιδόσεις.

Πλήγμα ωστόσο είχαμε και για την αγορά ομολόγων, καθώς ο κύκλος των αρνητικών επιτοκίων (που χρύσωσε τους επενδυτές κατά τα τελευταία χρόνια) έχει σταματήσει και το ζητούμενο τώρα είναι όχι το αν αλλά το πότε και το πόσο οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες προχωρήσουν σε αύξηση επιτοκίων.

Ένα τελευταίο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του αμερικανικού νομίσματος έναντι του ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις αποτιμήσεις των δολαριακών περιουσιακών στοιχείων (κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ιδίως στους ομολογιακούς τίτλους).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, ενδεικτικά αναφέρουμε:

Μετοχικά Ελλάδας: Σε απώλειες (έως και 14,43%) υποχρεώθηκε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο το σύνολο Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (-6,11%), Optima Ελληνικό (-6,43%), NN Hellas Μετοχικό (Θ) (-7,32%), Πειραιώς Private Banking ESG Greece Equity Fund (-7,36%), 3Κ Greek Value (-8,53%), Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού (-8,58%), Πειραιώς ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων (-8,72%), 3Κ Μετοχικό (-8,79%) και Δήλος Blue Chips Επιλεγμένων Αξιών (-9,11%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Στο «μείον» κινήθηκε το σύνολο των Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, επηρεασμένο από την άνοδο που σημείωσε η απόδοση (yield) των ελληνικών κρατικών τίτλων. Μικρότερες απώλειες κατέγραψαν τα Income Greek Bond Fund (-5,77%), Ευρωπαϊκή Πίστη Domestic Income (-6,79%), Alpha Income Plus Classic (-8,23%), Eurobank I LF Income Plus (-8,30%), Interamerican LF Income Plus (-8,36%), Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (-9,63%), Eurobank I LF Greek Corporate Bond (-9,98%) και Optima Smart Cash (-10,04%).

Μικτά: Από μείον ξεκινούν οι εξαμηνιαίες αποδόσεις όλων των Α/Κ της κατηγορίας, με σχετικά καλύτερες επιδόσεις αυτές των: Alpha Συντηρητικό Ελληνικό (-4,44%), Optima Greek Balanced (-4,69%), ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (-5,49%), Alpha Mellon (-6,01%, Alpha Trust Electric (-6,11%), Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Εσωτερικού (-6,55%) και Τρίτων Μικτό (-6,66%).

Funds of Funds Μικτά: Από -3,27% έως και -13,08% οι αποδόσεις των Α/Κ της κατηγορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2022, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Πειραιώς Low Volatility (-3,27%), Alpha LUX Global Defensive (-4,16%), Optima Global Selection (-6,29%) και Eurobank I LF Balanced Blend US (-6,29%).

Funds of Funds Μετοχικά: Μόνο το Α/Κ MetLife Εμπορευματικών Αξιών (εκμεταλλευόμενο τη θετική συγκυρία για τα commodities) κατέγραψε στο α’ φετινό εξάμηνο κέρδη (+18,68%) ενώ το σύνολο των υπολοίπων υποχρεώθηκε σε πτώση, με καλύτερες περιπτώσεις να είναι αυτές των Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia (-8,76%), Πειραιώς Αναδυόμενων Αγορών (-9,87%) και Interamerican LF Global Megatrends (-11,54%).

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Σχετικά μικρότερες απώλειες κατέγραψαν τα Α/Κ MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (-3,21%), Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (-8,79%), Alpha Global Blue Chips (-9,17%).

Μετοχικά Διεθνή: Διψήφιες ποσοστιαίες απώλειες για όλα τα Α/Κ της κατηγορίας, με μικρότερες να είναι αυτές των 3Κ Διεθνές (-13,52%) και Ypsilon Global Growth Fund (-14,50%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Ξεχωρίζουν οι περιπτώσεις των Ευρωπαϊκή Πίστη European Value (-4,76%) και Τρίτων Πανευρωπαϊκό (-14,76%).

Ομολογιακά Διεθνή: Κέρδη κατέγραψαν τα Α/Κ που επενδύουν σε αμερικανικούς τίτλους, εκμεταλλευόμενα κυρίως την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ. Ειδικότερα, καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα Δήλος Δολαριακό (+6,35%), Eurobank I LF Income Plus $ (+5,41%) και Eurobank GF Dollar Plus (+5,29%).

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Και σ’ αυτή την περίπτωση, η ανατίμηση του δολαρίου έδωσε κέρδη σε όσα Α/Κ τοποθετούνται σε αμερικανικούς τίτλους. Καλύτερες οι επιδόσεις των Interamerican Δολαρίου (+2,69%) και MetLife Ομολόγων Δολαριακό (+1,54%).



ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

* τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών.