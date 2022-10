Goldman Sachs: Τι σημαίνει για τις αγορές η μετάβαση από... «ΤΙΝΑ» σε «TARA»

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs βλέπει ότι οι αγορές βρίσκονται σε κατάσταση αλλαγής καθεστώτος μετά από αρκετά χρόνια.

Η μετάβαση των αγορών από την TINA, There Is No Alternative (Δεν Υπάρχει Εναλλακτική), δηλαδή τη μη ύπαρξη εναλλακτικών επενδύσεων με θετικές αποδόσεις πέραν των μετοχών, στην TARA, There Are Reasonable Alternatives (Υπάρχουν Λογικές Εναλλακτικές), δηλαδή την ύπαρξη αρκετών εναλλακτικών επενδύσεων που προσφέρουν δυνητικά θετικές αποδόσεις πέραν των μετοχών, όπως οι υψηλότερες αποδόσεις στα σταθερά εισοδήματα και συχνά χαμηλότερο κίνδυνο, αλλάζει τον τρόπο επένδυσης και τις επιλογές των επενδυτών.

Η Goldman Sachs προτρέπει τους επενδυτές να μην «ανοιχτούν» μέχρι το τέλος του έτους και να προτιμήσουν μετρητά και εμπορεύματα στα χαρτοφυλάκιά τους. Η τράπεζα διατηρεί μειωμένες θέσεις σε μετοχές για το επόμενο τρίμηνο αλλά συνολικά είναι ουδέτεροι για ορίζοντα 12 μηνών και θα ψάξει για ευκαιρίες για αγορά «κινδύνου», όταν οι συνθήκες ανάπτυξης/πληθωρισμού ισορροπήσουν.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος του έτους, δεν βλέπει άνοδο στις τιμές των μετοχών εξαιτίας των αρνητικών στοιχείων που επικρατούν, όπως η άνοδος των πραγματικών αποδόσεων, τα χαμηλά ασφάλιστρα κινδύνου των μετοχών (Equity risk premia) και τις πιθανές αρνητικές αναθεωρήσεις των κερδών.

Επιπλέον, ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει αυξημένος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της GS στις ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει τον στόχο τους για τον δείκτη S&P 500 στο τέλος του έτους σε 3.600 μονάδες (στο σενάριο «σκληρής προσγείωσης» στις 3.400 μονάδες) και διατηρούν επίσης το σενάριο ύφεσης με στόχο στις 3.150 μονάδες. Ομοίως, έχουν υποβαθμίσει περαιτέρω τους ευρωπαϊκούς στόχους, τις προβλέψεις για την αύξηση των κερδών το 2023, οι οποίες είναι τώρα περίπου 13% χαμηλότερα από τον μέσο όρο.

Η τράπεζα για τις μετοχές της Ευρώπης είναι ακόμη πιο απαισιόδοξη, με στόχους για τον δείκτη Stoxx 600 στις 360, 380 και 410 μονάδες, με περιθώριο μεταβολής σε 3, 6 και 12 μήνες -10%, -5% και +3% μόλις! Ουσιαστικά είναι ουδέτερη σε όλες τις περιοχές για το 3μηνο και το 12μηνο και μόνο ασιατικές μετοχές έχουν υψηλό περιθώριο ανόδου για το 12μηνο στο 16%. Η Goldman Sachs επιλέγει ένα μείγμα αμυντικών, υψηλής μερισματικής απόδοσης, ποιοτικών μετοχών, με κάποια επιλεκτική έκθεση σε αξίες/κυκλικές μετοχές.

Αναφορικά με τις αποδόσεις των 10ετών, βλέπει το αμερικανικό να ισορροπεί σε 3, 6 και 12 μήνες σε 3,8%, 3,9% και 4% από 4,02% τώρα. Η απόδοση στο γερμανικό 10ετές σε 3, 6 και 12 μήνες θα προσεγγίζει το 2,54%, 2,75% και 2,75% έναντι του 2,27% που διαμορφώνεται τώρα.

Για τα εμπορεύματα, το πετρέλαιο brent σε 3, 6 και 12 μήνες θα διαμορφωθεί σε 115, 105 και 110 δολάρια το βαρέλι από 92 δολάρια το βαρέλι σήμερα, με απόδοση 25%, 14% και 20%. Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο θα κυμανθεί σε 3, 6 και 12 μήνες από 0,97 -1,05.

«Ενώ το κλίμα και η τοποθέτηση είναι πτωτικά, δεν πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα της πτωτικής τάσης. Ειδικότερα, οι ροές κεφαλαίων δεν έχουν αλλάξει σημαντικά προς την κατεύθυνση της "απομάκρυνσης κινδύνου" και επίσης ο Δείκτης Διάθεσης για Κίνδυνο (RAI) μάς υποδεικνύει μικρότερη υπέρβαση προς τα κάτω. Το συναίσθημα μπορεί να παραμείνει πτωτικό για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς -ο συνδυασμός του ακραία πτωτικού κλίματος, της τοποθέτησης και των αποτιμήσεων παρέχει ένα ισχυρότερο ανοδικό σήμα», εξηγεί η τράπεζα.