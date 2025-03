Fund Managers Awards: Για 17η χρονιά βραβεύθηκαν τα καλύτερα Αμοιβαία Κεφάλαια

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2025, στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου King George, η εκδήλωση των «Fund Managers’ Awards 2024», που απονέμονται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ένωση Μεριδιούχων Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Ομολόγων (ΠΕΜΑΚΟ) στους καλύτερους σε απόδοση διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα βραβεία, που απονεμήθηκαν για 17η χρονιά, αποτελούν καταξιωμένο θεσμό και αναγνωρίζονται από την επιχειρηματική και επενδυτική κοινότητα ως κορυφαία εκδήλωση στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Και φέτος, τα βραβεία αυτά αποτέλεσαν για μία ακόμη χρονιά επίκεντρο του ενδιαφέροντος, συγκεντρώνοντας ισχυρές παρουσίες από τον πολιτικό, πολιτειακό και επιχειρηματικό χώρο από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι:

Άδωνις Γεωργιάδης , Υπουργός Υγείας

, Υπουργός Υγείας Νίκη Κεραμέως , Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκος Παπαθανάσης , Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βασίλης Οικονόμου , Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Ζωή Ράπτη , Υφυπουργός Ανάπτυξης

, Υφυπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Επίσης, παρέστησαν οι βουλευτές της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης (Α΄ Θεσσαλονίκης), Δημήτρης Κούβελας (Α΄ Θεσσαλονίκης), Νότης Μηταράκης (Χίου και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης), Στάθης Κωνσταντινίδης (Κοζάνης και πρώην Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας), Μαρία Αντωνίου (Καστοριάς, πρώην επικεφαλής γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη), Μάνος Κόνσολας (Δωδεκανήσου και πρώην Υφυπουργός Τουρισμού), καθώς και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης και ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Χριστίνα Τσόρμπα.και Φαίη Καλογήρου.

Τα Βραβεία Fund Managers’ Awards είναι πολύ χρήσιμος θεσμός και πρέπει να προβάλλονται!

«Το να έχουμε θεσμούς, όπως τα Βραβεία Fund Managers’ Awards, που εξηγούν σωστά και επιβραβεύουν το πώς δουλεύει θετικά η οικονομία, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τη μακροπρόθεσμη πρόοδο του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας», επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. «Υπό την έννοια αυτή, τα Βραβεία Fund Managers’ Awards είναι πάρα πολύ χρήσιμα και νομίζω ότι είναι ένας θεσμός, που πρέπει να έχει πολύ μεγάλη προβολή», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι «17 χρόνια Βραβείων Fund Managers’ Awards είναι 17 χρόνια Αριστείας σε έναν τομέα πολύ ιδιαίτερο, αυτόν της διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Ανωνύμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), που παίζουν καταλυτικό ρόλο στη σωστή ενημέρωση του κοινού και των επενδυτών, στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων και στη μέγιστη απόδοση των κεφαλαίων». Παράλληλα, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε την αξία του νέου καινοτόμου θεσμού επικουρικής ασφάλισης, που ίδρυσε η κυβέρνηση, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). «Με το ΤΕΚΑ, το ασφαλιστικό σύστημα γίνεται διανεμητικό, καθώς υπάρχει, πλέον, μια επένδυση των εισφορών των εργαζομένων, με πλαίσιο πλήρους εποπτείας και διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τις πολύ μεγάλες δημογραφικές προκλήσεις της χώρας», υπογράμμισε η Υπουργός.

Στο βελτιωμένο από την κυβέρνηση, κατά την τελευταία εξαετία, μακροοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο δρουν οι διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων, στάθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. «Σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα, στην οποία ο κόσμος θέλει να έρθει να επενδύσει. Είναι μια χώρα σταθερή με έναν Πρωθυπουργό μεταρρυθμιστή, με μια κυβέρνηση που θέλει να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης. Είμαστε μια χώρα με έναν από τους μεγαλύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας και ένα μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα. Το 2024 είναι η πρώτη χρονιά, από τότε που ξεκίνησε η περιπέτεια των μνημονίων, που η Ελλάδα δεν έχει πλέον καθόλου έλλειμμα. Ένα αποτέλεσμα που καλύπτει και την εξυπηρέτηση του δανειακού σκέλους. Και αυτό, γιατί έχουμε αναβαθμιστεί ως οικονομία και η εξυπηρέτηση του χρέους είναι χαμηλή. Επιπλέον, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτοξεύθηκε το 2024 στα 13,3 δισ. ευρώ, έναντι των 5,4 δισ. ευρώ του 2019. Η ανάπτυξη έφερε νέες θέσεις εργασίας, μειώνοντας σημαντικά την ανεργία. Είμαστε πρωταθλητές στην απορρόφηση του ΤΑΑ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και του ΕΣΠΑ. Και η ΕΑΤΕ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα επενδύσεων 10 δισ. ευρώ με 32 Venture Capital και Private Equity σε 151 ελληνικές εταιρείες».

Στον χαιρετισμό της η Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη τόνισε ότι «η εκδήλωση απονομής των Βραβείων Fund Managers’ Awards 2024 πραγματοποιείται σε μια εποχή, που η χώρα μας τρέχει με πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χάρη στην ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με σημαντικά οικονομικά επιτεύγματα, όπως η θεαματική αύξηση του ΑΕΠ από τα 185 δισ. ευρώ το 2019 στα 237 δισ. ευρώ το 2024, η εντυπωσιακή αύξηση των καταθέσεων μικρών και μεσαίων καταθετών από τα 55 δισ. ευρώ το 2019 στα 75 δισ. ευρώ το 2023, η αποτελεσματική μείωση άνω των 70 φόρων, η δραστική μείωση του δημοσίου χρέους και ο υπερδιπλάσιος, του Μ.Ο. της Ε.Ε., ρυθμός ανάπτυξης».

Στον χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας είπε ότι «οι καλύτεροι διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι αντανάκλαση καθαρή και στην οικονομία», ενώ ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Βασίλης Οικονόμου στάθηκε στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας με τις διηπειρωτικές αεροπορικές συνδέσεις όπως με την Κίνα και τη μεγάλη προοπτική ισχυρού κινεζικού τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα.

Στη δική του τοποθέτηση ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε, με αφορμή τον θεσμό των Βραβείων Fund Managers’ Awards, ότι «η υγιής επιχειρηματικότητα έχει μεγάλη σημασία για την κοινωνία και την οικονομία. Πιστεύω στην ένωση των λαών και των κρατών της Ευρώπης, πιστεύω ότι το κοινό μας μέλλον εκτείνεται και κοινωνικά, και πολιτικά, και γεωστρατηγικά, και, ασφαλώς, οικονομικά».

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο εμπνευστής των Βραβείων Fund Managers’ Awards Ηλίας Γεωργουλέας, ιδρυτής της GMM Global Money Managers LTD. «Αριστεία, Όραμα, Ανάπτυξη. Αυτά τιμούμε απόψε, καθώς γιορτάζουμε 17 χρόνια επιτυχιών στην ελληνική διαχείριση κεφαλαίων, των Βραβείων Fund Managers Awards, έναν θεσμό που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων. 17 Χρόνια Επενδυτικής Ποιότητας, Γιορτάζοντας το Όραμα, την Ακεραιότητα και την Επιτυχία! Σήμερα δεν βραβεύουμε απλώς τους κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων. Τιμούμε τη στρατηγική σκέψη, τη διορατικότητα και τη δέσμευση προς τη δημιουργία αποδόσεων για επενδυτές, μεγάλους και μικρούς. Η διαχείριση κεφαλαίων δεν είναι απλώς ένας αριθμητικός υπολογισμός αποδόσεων. Είναι η ευθύνη να χτίσουμε το οικονομικό μέλλον των επενδυτών, των οικογενειών και των επιχειρήσεων. Σήμερα, τιμούμε εκείνους που δεν διαχειρίζονται μόνο κεφάλαια, αλλά διαχειρίζονται όνειρα, ευκαιρίες και εμπιστοσύνη».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Στέργιος Καλόγηρος, από τη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ που ήταν χορηγός επικοινωνίας και διοργανωτής της εκδήλωσης, ο οποίος συνεχάρη τους βραβευθέντες διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων. «Τα Βραβεία Fund Managers’ Awards είναι γιορτή της οικονομίας, γιατί τα Αμοιβαία Κεφάλαια, όταν πάνε καλά, πραγματικά ενισχύουν την οικονομία», είπε.

Χορηγοί της εκδήλωσης απονομής των βραβείων Fund Managers’ Awards 2024 ήταν οι εταιρείες ALEXANDER CORFU και ALPHA ALEXANDER. Εκ μέρους των Χορηγών μίλησαν ο δικηγόρος και μέλος των Δ.Σ. των Εταιρειών Ιωάννης Γεωργακάκης, και, σε απευθείας σύνδεση με την Κίνα, οι κ. Ren, Head of European Affairs of China Overseas Development Association, Wu, Chief Representative of CEEC in Greece, και SanSan, Chairwoman of Alpha Alexandera SA. Ο κ. Γεωργακάκης παρουσίασε τη μεγάλη τουριστική επένδυση των δύο Εταιρειών στην περιοχή Μπαρμπάτι της Κέρκυρας με την κατασκευή δύο πολυτελών ξενοδοχείων, που θα προσφέρουν σύγχρονες υποδομές, premium υπηρεσίες και μοναδική τοποθεσία. Στρατηγικοί εταίροι αυτής της μεγάλης επένδυσης είναι η κινεζική εταιρεία China Costruction και ο ευρωπαϊκός επενδυτικός κατασκευαστικό όμιλος Ten Brinke. «Διαμορφώνουμε το μέλλον του τουρισμού στην Κέρκυρα μέσω στρατηγικών επενδύσεων και συνεργασιών με κορυφαίους εταίρους, εστιάζοντας στην ανάπτυξη πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού», επεσήμανε ο κ. Γεωργακάκης.

Ακολούθησε η απονομή των βραβείων Fund Managers’ Awards 2024. Στις κορυφαίες 6 θέσεις των βραβείων των καλύτερων ΑΕΔΑΚ για το 2024 και την τριετία 2022-2024 βρέθηκαν κατά σειρά:

EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ – GMM GLOBAL MONEY MANAGERS LTD (ισοβαθμία)

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν βραβεία σε 80 διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων 16 διαφορετικών κατηγοριών.

Τα βραβεία Fund Managers’ Awards βασίζονται στα δημοσιευμένα στοιχεία απόδοσης για όλες τις κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενός και τριών ετών, και εξυπηρετούν την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Επίσης, προσωποποιούν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους επιτυχημένους διαχειριστές και επιβεβαιώνουν σε ετήσια βάση τη διαχειριστική επάρκεια.