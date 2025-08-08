#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,94% η UBS Group

Η UBS προέβη σε αγορές 310.000 μετοχών, συνολικής αξίας €2.135.900.

Η UBS Group AG με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορές 310.000 μετοχών, συνολικής αξίας €2.135.900 μέσω της θυγατρικής του UBS AG.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η UBS Group κατέχει το 0,94% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 07.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swap στις 06.08.2025 κατέχει το 0,56% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

