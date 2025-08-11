#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Foodlink: Έναρξη νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται με κατώτατη τιμή αγοράς €0,10 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €3,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες.

Δημοσιεύθηκε: 11 Αυγούστου 2025 - 19:42

H Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο είχε εγκριθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 21.06.2024.

Σε υλοποίηση της ως άνω απόφασης, κατά το χρονικό διάστημα από 21.06.2024 έως και 11.08.2025 η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 400.000 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,20% του μετοχικού της κεφαλαίου, με μέση τιμή κτήσης €0,4866 ανά μετοχή. Κατά το διάστημα αυτό διατέθηκαν σε στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου FDL συνολικά 222.663 μετοχές. Η Εταιρεία κατέχει σήμερα 568.606 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,7048% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Την 08.08.2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Νέου Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίσθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.07.2025.

Υπενθυμίζεται ότι το ως άνω Πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς έως 1.000.000 ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με κατώτατη τιμή αγοράς €0,10 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €3,00 ανά μετοχή. Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 29.07.2027.

