ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,76% η Jefferies International

H Jefferies International απέκτησε 240.146 μετοχές στις 13 Αυγούστου.

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 0,76% η Jefferies International

Δημοσιεύθηκε: 13 Αυγούστου 2025 - 18:06

Η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 13.08.2025 ενημέρωσε ότι πλέον κατέχει το 0,76% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΧΑΕ μετά από συνολικές αγορές 240.146 μετοχών.

Επίσης, η Qube Research & Technologies Limited με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 13.08.2025 ενημέρωσε ότι μέσω equity swaps στις 12.08.2025 κατέχει το 1,005% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με μέση τιμή ανά μετοχή ΕΧΑΕ τα €6,97.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund Limited • Qube Research & Technologies Limited

• Qube Master Fund SPC – Torus Fund SP

