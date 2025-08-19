ΕΧΑΕ: Στο 1,17% το έμμεσο ποσοστό της Morgan Stanley

Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 18.08.2025 ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:
• Morgan Stanley • Morgan Stanley International Holdings Inc • Morgan Stanley International Limited • Morgan Stanley Investments (UK) • Morgan Stanley & Co International plc • Morgan Stanley • Morgan Stanley Capital Management, LLC • Eaton Vance Management • Boston Management and Research