ΕΧΑΕ: Στο 1,17% το έμμεσο ποσοστό της Morgan Stanley

Η Morgan Stanley προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 19:15

Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 18.08.2025 ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορές μετοχών αξίας €530.437 και σε πώληση μετοχών αξίας €358.422.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:

• Morgan Stanley • Morgan Stanley International Holdings Inc • Morgan Stanley International Limited • Morgan Stanley Investments (UK) • Morgan Stanley & Co International plc • Morgan Stanley • Morgan Stanley Capital Management, LLC • Eaton Vance Management • Boston Management and Research

