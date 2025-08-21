#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,23% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,58% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 6,58% η Praude Asset Management

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 19:49

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ στις 20.08.2025, σε συνέχεια της από 07.08.2025 γνωστοποίησης, ενημερώνει ότι, ως αποτέλεσμα συναλλαγών την 06.08.2025, κατείχε άμεσα το 6,40% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, που στο σύνολό τους είναι 60.348.000 μετοχές.

Η HERMES LINDER FUND SICAV κατείχε το 5,04% των δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,40% των δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Επιπροσθέτως, η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 20.08.2025 ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορές 108.676 μετοχών της ΕΧΑΕ.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,23% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,58% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Η Praude Asset Management Limited ενεργεί ως Διαχειριστής Επενδύσεων για τα Hermes Linder Fund, Altinum Funds SICAV PLC, Praude Total Return Fund και Praude Micro & Small Cap Fund.

