Alpha Finance: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Με αναθεωρημένες προς τα πάνω τιμές-στόχους και διατήρηση των συστάσεων, η Alpha Finance επανέρχεται στον τραπεζικό κλάδο, επισημαίνοντας ότι η δυναμική του παραμένει ισχυρή παρά την ομαλοποίηση του περιβάλλοντος επιτοκίων. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να εμφανίζουν κερδοφορία που ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις, με την πιστωτική επέκταση, τη σταθεροποίηση του κόστους καταθέσεων και τη σημαντική ενίσχυση των προμηθειών να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης.

Παρά το ράλι των μετοχών (+71% από την αρχή του 2025), η Alpha Finance εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με ελκυστικούς όρους έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών τους. Οι υψηλές αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, η ενίσχυση της κερδοφορίας και οι γενναίες διανομές μερισμάτων συνθέτουν, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ένα επενδυτικό αφήγημα που διατηρεί τη δυναμική του, ακόμη και μετά την εντυπωσιακή άνοδο των τελευταίων μηνών.

Οι εκτιμήσεις ανά τράπεζα

Η Eurobank παραμένει η εγχώρια προτίμηση της Alpha Finance, με τιμή-στόχο τα €3,80 από €3,50 προηγουμένως και σύσταση «αγορά» (Buy). Η τράπεζα ξεχωρίζει χάρη στη γεωγραφική διαφοροποίηση, καθώς πάνω από το ήμισυ των κερδών προέρχεται πλέον από διεθνείς δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε καθαρά κέρδη €362 εκατ. με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 16,6%, ενώ οι καθαρές χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1 δισ. Η διοίκηση αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο για πιστωτική επέκταση το 2025 στα €4 δισ., ενώ ανακοίνωσε και ενδιάμεσο μέρισμα €170 εκατ. για το δ΄ τρίμηνο. Η Alpha Finance τονίζει ότι η αποτίμηση (1,14 φορές P/TBV και 7,8 φορές P/E στο 2026) αφήνει ακόμη περιθώρια re-rating, ιδιαίτερα αν προχωρήσουν νέα σχέδια εξαγορών.

Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €12,80 από €11,60, με τη σύσταση να παραμένει «διακράτηση» (Ηold). Η τράπεζα διατηρεί την καλύτερη κεφαλαιακή θέση στην Ελλάδα με CET1 στο 18,9% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 63%. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €321 εκατ., με την απόδοση κεφαλαίων να υπερβαίνει το 15%. Η διοίκηση προχώρησε σε αναβάθμιση των στόχων για το 2025, ενώ προανήγγειλε διανομή ενδιάμεσου μερίσματος που θα αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνολικού payout. Ωστόσο, η Alpha Finance κρίνει ότι η αποτίμηση (1,25 φορές σε P/TBV, 8,7 φορές σε P/E) περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου, εκτός αν υπάρξουν κινήσεις οργανικής ή μη οργανικής ανάπτυξης που θα ενισχύσουν την κερδοφορία.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναδεικνύεται σε ακόμη έναν πυλώνα δυναμικής ανάπτυξης. Η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €7,70 από €6,60, με διατήρηση της σύστασης «αγορά» (Buy). Τα κέρδη του β' τριμήνου κινήθηκαν σε υψηλά επίπεδα με RoTE άνω του 15%, ενώ η τράπεζα συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρή πιστωτική επέκταση, παράλληλα με αύξηση εσόδων από προμήθειες. Σημαντικό ρόλο στο αφήγημα παίζει και η επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής, που θα διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων. Παράλληλα, η Πειραιώς ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους περίπου €100 εκατ. για το τέλος του έτους, το οποίο θα ενισχύσει τις αποδόσεις προς τους μετόχους.

Στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, η Alpha Finance διατηρεί τη σύσταση «αγορά» (Buy) και ανεβάζει την τιμή-στόχο στα €8,60 από €7,50. Με RoTE 18,2% και CET1 στο 20,6%, η τράπεζα καταγράφει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και υψηλή κάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων (124%). Ήδη ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,20/μετοχή, που αντιστοιχεί σε απόδοση 2,7%, ενώ συνολικά η διανομή για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει το 70% των κερδών. Η Alpha Finance θεωρεί ότι η αποτίμηση (1,20 φορές σε P/TBV και 8,6 φορές σε P/E) παραμένει ελκυστική, δίνοντας περιθώριο περαιτέρω αναβάθμισης από την αγορά.

Συνολικά, η χρηματιστηριακή αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τον κλάδο την τριετία 2025-2027, ανεβάζοντας τα έσοδα κατά 1,9% και τα καθαρά κέρδη κατά 3,7% κατά μέσο όρο. Οι τράπεζες εμφανίζουν RoTE 15,5% για το 2025 και 14,7% για το 2026, ενώ οι διανομές μερισμάτων και προγραμμάτων buyback εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα €7,3 δισ. μέσα στην τριετία, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 21% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του κλάδου.