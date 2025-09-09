Eurobank: Από 11 Σεπτεμβρίου σε διαπραγμάτευση 9 εκατ. νέες μετοχές

Η εταιρεία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 11η Σεπτεμβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «το Χ.Α.») των 9.002.866 νέων κοινών ονομαστικών άυλων μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 1.980.630,52 ευρώ συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 243 δικαιούχους, μέλη της Διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (εφεξής «οι Δικαιούχοι»), σε τιμή διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 28.07.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις σχετικές από 25.06.2021, 23.07.2021, 15/16.12.2022, 31.05.2023, 27.06.2023, 31.07.2023, 28.06.2024 και 27.06.2025 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στις 03.09.2025 καταχωρίστηκε, με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 5480624 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 29.08.2025 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.980.630,52 ευρώ με την έκδοση 9.002.866 νέων μετοχών, κοινών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία και τιμής διάθεσης 0,23 ευρώ η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι, κατόπιν της ως άνω αυξήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 810.862.622,90 ευρώ και διαιρείται σε 3.685.739.195 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία.

To Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 09.09.2025 την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 9.002.866 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Οι εν λόγω νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από τις 11 Σεπτεμβρίου 2025.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.685.739.195 κοινές ονομαστικές μετοχές.