Alpha Bank: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ (η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια»), σε συνέχεια

(α) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετοχών της που έλαβε χώρα στις 12 Ιουνίου 2025 (η «Γενική Συνέλευση»), δυνάμει της οποίας, ενόψει της ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης [δηλαδή της συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών (η «Απορροφώμενη Εταιρεία») από την Τράπεζα], εγκρίθηκαν η θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών» ή το «Πρόγραμμα»), σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώμενης Εταιρείας με ημερομηνία 21.5.2025 και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(β) της έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκε στις 11.9.2025 με ισχύ για ένα έτος από τη λήψη της, στο πλαίσιο των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) II, και

(γ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 2025 (η «Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Το ανώτατο όριο ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 170.000.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 7,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από το κατώτατο όριο των Ευρώ 0,29 έως το ανώτατο όριο των Ευρώ 7,00 για περίοδο 15 μηνών, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημέρα της έγκρισης του Προγράμματος από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δηλ. έως 13.9.2026.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά και θα τελούν υπό τη διαχείριση της Τράπεζας, ενώ η εκτέλεσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία αποτελεί αδειοδοτημένη εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό να εξυπηρετούν κάθε σκοπό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διάθεσης ιδίων κοινών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών σε Μέλη της Διοίκησης και σε Εργαζομένους της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Γενική Συνέλευση Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Award Plan), καθώς και για την απόκτηση και εν συνεχεία ακύρωση ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο της συνολικής της συνολικής διανομής μερισμάτων προς τους Μετόχους και της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους της Τράπεζας.

Οι αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της, ενώ κάθε αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Το κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ανωτέρω αναφερόμενη έγκριση από την ΕΚΤ, αναμένεται να μην υπερβεί το μέγιστο ποσό των Ευρώ 223.777.985,29, το οποίο επιμερίζεται (α) στο ποσό των Ευρώ 13.000.000,00 για απόκτηση ιδίων μετοχών που θα διατεθούν σε Μέλη της Διοίκησης και το Προσωπικό της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της όπως ορίζονται στο άρθρο 32 του Νόμου 4308/2014 και (β) στο ποσό των Ευρώ 210.777.985,29 για την απόκτηση και εν συνεχεία ακύρωση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο της συνολικής διανομής μερισμάτων προς τους Μετόχους.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.