Εθνική Τράπεζα: Αγορά 507.596 ιδίων μετοχών από 9/9 έως 16/9/2025

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 09/09/2025 έως και 16/09/2025 απέκτησε συνολικά 507.596 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,0389 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €6.110.915,13.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 8.326.810 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,91% του μετοχικού κεφαλαίου της.