ΔΕΗ: Στο 5,07% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 18.749.461 μετοχές εκδόσεώς της.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 22:20

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 12.09.2025 μέχρι και 17.09.2025, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 185.490 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 18.749.461 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,0774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

