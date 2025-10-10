ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 10.10.2025 πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η διαπραγμάτευση του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα ξεκινήσει την 13.10.2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ONYX» με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 10.10.2025 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

Η Διοίκηση της Εταιρείας απευθύνει θερμές ευχαριστίες στον Σύμβουλο Εισαγωγής για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες του.