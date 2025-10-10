#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή.

ONYX: Διαγράφηκαν οι μετοχές από την ΕΝ.Α, εισαγωγή στην Κύρια Αγορά στις 13/10

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 18:45

Η εταιρεία “ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 10.10.2025 πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»).

Η διαπραγμάτευση του συνόλου των 68.926.799 μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. θα ξεκινήσει την 13.10.2025.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ONYX» με λατινική γραμματοσειρά.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε 2,5 ευρώ ανά μετοχή (ίση με την τιμή κλεισίματος της συνεδρίασης της 10.10.2025 της Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.).

Η Διοίκηση της Εταιρείας απευθύνει θερμές ευχαριστίες στον Σύμβουλο Εισαγωγής για την υποστήριξη και τις υπηρεσίες του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ONYX: Το χρονοδιάγραμμα της εισαγωγής των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

ONYX: Πράσινο φως στην εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές έφεραν την υπέρβαση των 2.100

Jefferies: Η Ελλάδα ανεβάζει στροφές, καλύτερα ΓΕΚ Τέρνα παρά... Nvidia

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο