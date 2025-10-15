ΕΧΑΕ: «Δίκαιο και εύλογο» το τίμημα στη δημόσια πρόταση από Euronext

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια εκφράζει τη στήριξη του στην προαιρετική δημόσια πρόταση από το Euronext, εκτιμώντας ότι είναι προς το συμφέρον της εταιρείας και των μετόχων της, αναφέρεται

Οσον αφορά στο τίμημα (20 μετοχές ΕΧΑΕ έναντι 1 μετοχής της Euronext), χαρακτηρίζεται δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψηςε για τους κατόχους των μετόχων.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα στρατηγικά σχέδια του Euronext αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα συμφέροντα και την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, ενώ δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτύωσεις στην απασχόληση και στα συμφέροντα των εργαζομένων της ΕΧΑΕ.

Το τίμημα

Αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΔΣ της ΕΧΑΕ στην αιτιολογημένη γνώμη επί της υποβληθείσας προαιρετικής δημόσιας πρότασης:

Το αντάλλαγμα που προσφέρει ο Προτείνων για όλες τις Μετοχές της Εταιρείας που θα προσφερθούν και θα μεταβιβαστούν εγκύρως εντός της Περιόδου Αποδοχής είναι οι Μετοχές του Ανταλλάγματος με βάση τη Σχέση Ανταλλαγής. Ειδικότερα, οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση θα λάβουν για κάθε μία (1) προσφερόμενη μετοχή πέντε εκατοστά (0,050) μίας Μετοχής του Ανταλλάγματος που τηρείται λογιστικά μέσω της Euronext Securities Milan.

Το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.

α. Το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης ορίζεται ως οι, κατά μέγιστο βαθμό, 3.017.400 νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές του Προτείνοντος, που θα εκδοθούν σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση.

β. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5 (α) του Νόμου, για την τιμή της Μετοχής της Εταιρείας λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

(i) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο τιμή συναλλαγών (Volume-Weighted Average Price) (το VWAP) κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Στην περίπτωση αυτή, το VWAP της Μετοχής της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των έξι (6) μηνών που προηγούνται της 30 Ιουλίου 2025, είναι € 5,9770,

(ii) η τιμή στην οποία ο Προτείνων ή κάποιο από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν απέκτησαν Μετοχές της Εταιρείας κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Δεν απαιτείται αποτίμηση για την ATHEX βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Νόμου, καθώς δεν πληρούται καμία από τις εκεί αναφερόμενες προϋποθέσεις

γ. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 5(β) του Νόμου, για την τιμή της Μετοχής του Προτείνοντος που παρέχεται ως αντάλλαγμα, λαμβάνεται υπόψη το VWAP της μετοχής του Προτείνοντος κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση, το VWAP της μετοχής του Προτείνοντος κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 30 Ιουλίου 2025 ισούται με €135,0369.

δ. Ως εκ τούτου, πέντε εκατοστά (0,050) Μετοχής του Προτείνοντος που παρέχονται ως αντάλλαγμα ισούται με €6,7518 ανά Μετοχή της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το VWAP της Μετοχής του Προτείνοντος κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της 30 Ιουλίου 2025. Συνεπώς, το αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου.

Το ποσό αυτό, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, υπερβαίνει κατά 13,0% το «δίκαιο και εύλογο» αντάλλαγμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 του Νόμου, καθώς αφενός το VWAP της Εταιρείας κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης είναι € 5,9770, και αφετέρου ο Προτείνων δεν απέκτησε Μετοχές της Εταιρείας κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης.

Το ποσό αυτό, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, αντιστοιχεί σε έκπτωση 7,51% της τιμής κλεισίματος της Μετοχής της Εταιρείας στο ΧΑ κατά την ημερομηνία που προηγείται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανερχόταν σε €7,30, καθώς τόσο οι Μετοχές της Εταιρείας όσο και οι Μετοχές του Προτείνοντος έχουν ανατιμηθεί τους τελευταίους έξι (6) μήνες.

*Δείτε ολόκληρη την αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της ΕΧΑΕ για την ΔΠ του Euronext στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό"