Πειραιώς-Alpha Bank: Η τεχνική εικόνα και οι τιμές-στόχοι

Η επιστροφή της αγοράς κάτω από τις 2.000 μονάδες δεν έχει μειώσει σε καμία περίπτωση τα κέρδη των δύο τραπεζικών μετοχών της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι δύο τίτλοι σημειώνουν τις υψηλότερες αποδόσεις φέτος με 116% και 80% από τις αρχές του έτους και ξεπερνούν τον Γενικό Δείκτη και τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης πάνω από τρεις και δύο φορές, αντίστοιχα.

Η διαφορά στην κεφαλαιοποίησή τους έχει παγιωθεί στα 400-500 εκατ. ευρώ περίπου υπέρ της Πειραιώς (8,5 δισ. ευρώ η Πειραιώς και 7,1 δισ. ευρώ η Αlpha Bank, βάσει των χθεσινών αποτιμήσεων) και η αγορά κάνει «trade» αυτή τη διαφορά όταν ανοίγει ή κλείνει υπέρ της μιας ή της άλλης μετοχής.

Η Alpha Βank, παρά την υψηλότερη άνοδο στο ταμπλό του ΧΑ φέτος, είναι η τράπεζα της οποίας η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με χαμηλότερο δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) από το μέσο όρο, στη μία φορά τόσο για φέτος , όσο και για το 2026.

Επίσης, ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι στις 9,5 φορές φέτος και 8,3 φορές το 2026 για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 10,28% το 2026. Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 3,91 ευρώ, το περιθώριο ανόδου είναι της τάξης του 12%. Είναι όμως εξαιρετικά πιθανό, οι αναλυτές να προχωρήσουν σε αυξήσεις στην τιμή-στόχο, καθώς η αποτίμηση της μετοχής εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό discount με τις ευρωπαϊκές, αλλά και τις εγχώριες τράπεζες.

Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι ίσως η πιο ελκυστικά αποτιμημένη μετοχή από τις συστημικές τράπεζες, με τον δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) να προβλέπεται στη μία φορά φέτος και στις 0,9 φορές φορές το 2026.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης αποτίμησης τιμής προς κέρδη (P/E) είναι μόλις στις 7,9 φορές για φέτος και 7,4 φορές για το 2026 (o χαμηλότερος των τεσσάρων), με δείκτη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 14,2% το 2026 και με προβλεπόμενη μερισματική απόδοση στο 6,5%. Με βάση τη μέση τιμή-στόχο στα 8,22 ευρώ, το περιθώριο ανόδου ανέρχεται στο 21% και η μέση σύσταση των αναλυτών είναι «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο μετοχών

H κίνηση στη μετοχή της Alpha Βank διέσπασε την πλάγια κίνηση μετά το «άγγιγμα» των 3,85 ευρώ στις αρχές Οκτωβρίου. Οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή της Alpha Βank, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα είναι τα 3,30 ευρώ, το οποίο θα προσπαθήσει να δώσει στήριξη σε κάθε προσπάθεια profit taking στο κοντινό μέλλον και το επίπεδο των 3 ευρώ που θα μείνει λίγο διάστημα στο προσκήνιο. Η τρέχουσα περιοχή αντίστασης στα 3,75 ευρώ θα κρίνει και πόσο γρήγορα θα έρθει στο προσκήνιο η ισχυρή αντίσταση των 4 ευρώ ανά μετοχή. Ο ταλαντωτής RSI 14 εβδομάδων δείχνει ότι είναι σε ουδέτερα επίπεδα.

Τι διάγραμμα της Alpha Βank

H κίνηση στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς είναι επίσης σε πιο ουδέτερη φάση στο ημερήσιο διάγραμμα και ίσως λίγο πιο επιφυλακτικό βηματισμό σε σχέση με την Alpha Βank. Οι σημαντικές τιμές για τη μετοχή, όπως επισημαίνονται από τα Fibonacci επίπεδα, αλλά και τα σημεία με αξιόλογη συναλλακτική δραστηριότητα, είναι στον ανοδικό ορίζοντα στα 7,6 ευρώ, τα οποία θα προσπαθήσει να διασπάσει ανοδικά στον επόμενο ανοδικό κύκλο.

Η τρέχουσα περιοχή στήριξης είναι η ζώνη των 6,10-6,40 ευρώ που θα κρίνει και πόσο γρήγορα θα έρθουν στο προσκήνιο οι παραπάνω αντιστάσεις. Ο ταλαντωτής RSI 14 ημερών παραμένει σε ουδέτερη περιοχή αλλά στο εβδομαδιαίο που είναι πιο αξιόπιστο δίνει ακόμα «πόντους» για πτωτική ελαφρώς συνέχεια.

To διάγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς

*Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.