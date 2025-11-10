#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημέρα απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 05.08.2027.

Εβροφάρμα: Έναρξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Δημοσιεύθηκε: 10 Νοεμβρίου 2025 - 18:12

Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ A.E. ανακοινώνει ότι στις 10.11.2025 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη εφαρμογής και υλοποίησης του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.08.2025.

Το ως άνω Πρόγραμμα, προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς ιδίων κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας σε ποσοστό έως 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι συνολικά μέχρι 683.660 μετοχές, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

Οι συναλλαγές, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ πέντε λεπτών (0,05€) (κατώτατη τιμή) έως έξι ευρώ (6,00€) (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει κατ’ ανώτατο 24 μήνες από την ημέρα απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 05.08.2027

