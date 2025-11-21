#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΔΕΗ: Στο 5,47% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 20.210.943 μετοχές εκδόσεώς της.

Δημοσιεύθηκε: 21 Νοεμβρίου 2025 - 19:13

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2025 μέχρι και 19.11.2025, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 89.150 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 20.210.943 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,4732% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

