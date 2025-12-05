Qualco: Στα 7 ευρώ «βάζει» την τιμή στόχο η Χρυσοχοΐδης ΑΧΕΠΕΥ

Την κάλυψη της πρόσφατα εισαχθείσας Qualco Group ξεκινά η N. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή, τοποθετώντας την εύλογη τιμή της μετοχής στα 7,00 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τιμής κλεισίματος 5,845 ευρώ στις 4 Δεκεμβρίου.

Η χρηματιστηριακή βλέπει «υποτιμημένη» επενδυτική περίπτωση σε έναν διεθνή πάροχο λογισμικού και τεχνολογίας, με την υποστήριξη της PIMCO, που ειδικεύεται σε πλατφόρμες διαχείρισης απαιτήσεων, ανάλυσης δεδομένων για λήψη αποφάσεων και χορήγηση δανείων.

Στον απολογισμό επτά μήνες μετά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, η Qualco, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, προσφέρει στους επενδυτές το καλύτερο από δύο κόσμους: την κλιμάκωση και τη δυναμική μιας εταιρείας τεχνολογίας, μαζί με τη σταθερότητα των εισοδηματικών ροών από απαιτήσεις.

Στο βασικό σενάριο, τα έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν από 174 εκατ. ευρώ το 2023 σε 245,3 εκατ. ευρώ το 2026, με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να ενισχύονται από 38,3 σε 57,9 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται γύρω στο 23,6%. Η αποτίμηση στηρίζεται σε άσκηση προεξοφλημένων ελεύθερων ταμειακών ροών, με συντελεστή WACC 10,21%, μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 2% και περιθώρια κερδοφορίας άνω του 22%.