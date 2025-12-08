Ιδρύθηκε το fund Investing for Purpose με αρχικό κεφάλαιο 25,4 εκατ. ευρώ

Το fund Investing For Purpose ΑΚΕΣ (“IFP Fund”), ένα fund επιχειρηματικού κεφαλαίου με έδρα την Αθήνα που εστιάζει στη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, ανακοινώνει την επίσημη έναρξή του με πρώτο κλείσιμο ύψους €25,4 εκατ.

Το Fund δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF) στο πλαίσιο του προγράμματος EquiFund II, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 και του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Το IFP Fund απευθύνεται σε μια νέα γενιά επιχειρηματιών που δημιουργούν εταιρείες με μετρήσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό αντίκτυπο, συνδυάζοντας το θετικό αποτύπωμα με ισχυρές και βιώσιμες χρηματοοικονομικές αποδόσεις. Το fund έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ανάγκη στην Ελλάδα για επενδυτικό κεφάλαιο που βοηθά ιδρυτές να αναπτύξουν λύσεις με ουσιαστική σημασία για την κοινωνία.

Μια νέα προσέγγιση για τις επενδύσεις venture capital στην Ελλάδα

Το όραμα της Investing For Purpose είναι να κάνει την Ελλάδα κόμβο για την καινοτομία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, που θα συμβάλει στην διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής, ανθεκτικής και αναγεννητικής οικονομίας. Το fund διοικείται από μια διεθνή ομάδα επαγγελματιών με εμπειρία στις επενδύσεις και μακρόχρονη παρουσία στα ελληνικά και ευρωπαϊκά καινοτόμα οικοσυστήματα. Η ομάδα έχει ήδη συνεργαστεί στενά τα τελευταία τρία χρόνια στο πλαίσιο μοντέλου επενδυτικής κοινότητας, ολοκληρώνοντας 12 χρηματοδοτήσεις για εννέα διαφορετικές ελληνικές εταιρείες με θετικό αντίκτυπο, συνολικού ποσού €4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

«Πιστεύουμε ότι το επόμενο κύμα επιχειρηματικής καινοτομίας θα προέλθει από ιδρυτές που δεσμεύονται όχι μόνο στην οικονομική απόδοση αλλά και στην επίλυση των πιεστικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της εποχής μας», δήλωσε ο Μάρκος Κομονδούρος, συνιδρυτής του fund. «Με το IFP Fund, δημιουργούμε μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη επιχειρήσεων με γνώμονα το θετικό αντίκτυπο, στην Ελλάδα και πέρα από αυτήν. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και τους άλλους επενδυτές μας για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτό.»

Η δέσμευση του EIF για επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, βασικός επενδυτής του IFP Fund, τόνισε την σημασία αυτού του πρώτου στο είδος του fund στο πλαίσιο του EquiFund II:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που υποστηρίζουμε το Investing For Purpose Fund, το πρώτο fund με επίκεντρο την κοινωνική επιχειρηματικότητα που δημιουργείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος EquiFund II», δήλωσε η Marjut Falkstedt, Διευθύνουσα Σύμβουλος του EIF. «Το fund αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ενίσχυση του Ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και στην προώθηση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην επιχειρηματικότητα με γνώμονα τον αντίκτυπο».

«Η έναρξη του IFP Fund καταδεικνύει πόσο έχει προχωρήσει η Ελλάδα στην ανάπτυξη ενός ώριμου και εξωστρεφούς οικοσυστήματος καινοτομίας», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος του European Investment Bank (EIB), Γιάννης Τσακίρης. «Υποστηρίζοντας το πρώτο ελληνικό fund επιχειρηματικών κεφαλαίων που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, ο όμιλος EIB επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, στο δημιουργικό της ταλέντο και στη μετάβασή της σε μια πιο ανθεκτική και συμπεριληπτική οικονομία. Αυτό ακριβώς είναι το είδος της πρωτοβουλίας που μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα κόμβο για την επιχειρηματικότητα με γνώμονα τον θετικό αντίκτυπο (impact investing)».