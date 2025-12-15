Aktor: Σε ιδιώτες επενδυτές το 53,6% των ομολογιών

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΑΚTOR» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 11.12.2025, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €140 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €440,7 εκατ.

Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 3,15 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.351.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 4,70%, είναι οι εξής:

α) 75.000 Ομολογίες (53,6% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε 29,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 65.000 Ομολογίες (46,4% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 140.000 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,3% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και τη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 65.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 4.710 Ομολογίες ως ακολούθως:

CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1): 4.127

ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.: 417

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ: 166

Σύνολο: 4.710

(1) Συμπεριλαμβάνονται 3.710 ομολογίες που αναλήφθησαν λόγω μη έγκαιρης εκκαθάρισης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.