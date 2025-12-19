#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η εταιρεία CPI ΑΕ ανακοινώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου .Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι 24 μήνες.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την CPI

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 18:02

Η «CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» (η «Εταιρεία»), σε εκτέλεση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 05/03/2025, και της από 19/12/2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών (στο εξής το Πρόγραμμα) της Εταιρείας μέσω του Χ.Α.Α. με τους εξής ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι 24 μηνών ήτοι μέχρι την 04/03/2027

2. Το ανώτατο όριο τιμής εκάστης μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση θα είναι €1,00

3. Το κατώτατο όριο τιμής εκάστης μετοχής στην οποία μπορεί να γίνει η απόκτηση θα €0,30

4. Μέγιστος αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν θα είναι έως 1.056.770 μετοχές ήτοι ποσοστό 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο τελικός αριθμός ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν κατά το προαναφερθέν διάστημα, καθώς και το αντίστοιχο τίμημα, θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς, την τιμή, και την εμπορευσιμότητα της μετοχής της Εταιρείας. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά και θα τελούν υπό τη διαχείριση της εταιρείας,

5. Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης καθώς και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση.

